Зарплаты ряда работников госорганов проиндексируют на 5,5%
Заработную плату сотрудникам государственных органов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.
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Заработную плату сотрудникам государственных органов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.
«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся на 5,5%», — заявили в министерстве.
В начале июля сообщалось, что зарплата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области. В регионе зарплату проиндексируют на 8−10%.