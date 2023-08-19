08:13 (мск), источник: Известия

Зарплаты ряда работников госорганов проиндексируют на 5,5%

Заработную плату сотрудникам государственных органов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда России.

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Источник: РИА "Новости"

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся на 5,5%», — заявили в министерстве.

Оклады будут увеличены, в частности, комендантам, заведующим канцелярий, стенографистам, экспедиторам и кассирам. Подписано соответствующее постановление правительства.

В начале июля сообщалось, что зарплата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области. В регионе зарплату проиндексируют на 8−10%.

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