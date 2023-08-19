Зарплаты ряда работников госорганов проиндексируют на 5,5%

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся на 5,5%», — заявили в министерстве.

В начале июля сообщалось, что зарплата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области. В регионе зарплату проиндексируют на 8−10%.