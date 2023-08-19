Стоп-кран: счета недобросовестных иностранных компаний предлагают блокировать

Недавно стало известно об отключении в РФ онлайн-сервисов Mercedes-Benz, что может негативно отразиться на российских потребителях. Этот и другие случаи нарушения российского законодательства в области защиты прав потребителей естественным образом привлекают внимание Роспотребнадзора. Вместе с тем компании-нарушители продолжают вести деятельность в России, у них открыты счета. В России необходим механизм, который позволит в судебном порядке блокировать счета и имущество недобросовестных иностранных компаний. А кроме того, стоит приостановить их деятельность по выводу денег из РФ. Такое мнение прозвучало на недавнем заседании общественного совета Роспотребнадзора. Подробности — в материале «Известий».

Ради конкуренции

Инициатива направлена прежде всего на усложнение жизни недобросовестных участников рынка, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Данный механизм стоит оценивать прежде всего как «пылесос» для бизнес-сообщества, где часть игроков нарушают правила. Выводить часть средств без уплаты налогов, под видом зарплат нерезидентам или через многократные снятия наличных со счетов — всё это делается в ущерб российской экономике.

Для вывода средств из компаний придумано множество схем (от выплаты зарплаты ИП-управляющему до сделок с фиктивными фирмами-однодневками) — и абсолютно обо всех из них в курсе налоговая служба.

— Поэтому в данном случае уместно усовершенствовать механизм отслеживания операций, которые попадают под сомнительные. Возможно, обрабатывать большее число случаев (блокировки чаще всего автоматические или выборочные) и вручную (силами банковских сотрудников или налоговиков) — автоматика умысел может увидеть не всегда.

По мнению аналитика, блокировки сподвигнут меньше нарушать правила по незаконному выводу средств со счетов организаций.

— Самые недобросовестные уйдут в тень или будут вынуждены прибегнуть к белым схемам. В любом случае от прозрачности выиграет более конкурентоспособный рынок, — говорит Екатерина Косарева.

Доработать то, что есть

По большому счету то, что предлагается, должно работать, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Все сомнительные операции и те, что мимикрируют под обыкновенные трансакции, необходимо пресекать. Таким образом работает, например, ФЗ-115 о легализации доходов. И количество блокировок показывает, что закон функционирует.

Но нововведения для совершенствования мониторинга также необходимы.

— К примеру, практика «банковского светофора», согласно которой бизнес разделяют по цветам на низкорисковые, среднерисковые и высокорисковые компании, — продолжает он. — Вот этот инструмент также поможет вычислить недобросовестных участников рынка. На мой взгляд, система для большей эффективности нуждается в трансформации — привязывать риски не к компаниям, а к личностям. Ведь закрыть одну компанию и открыть новую — «чистую» — для опытных участников не вызывает труда.

С точки зрения заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, помимо компаний с иностранным участием необходимо обратить внимание на доходы российских граждан, особенно из IT-сектора.

— Это всегда высокие зарплаты. Деньги из российских компаний уходят на карты и тратятся за рубежом: в Грузии, в Армении, в Казахстане. То есть за счет денег из РФ пополняются экономики соседних стран. Такие случаи необходимо учитывать и, если нужно, пересчитывать и доначислять повышенный подоходный налог. И также обратить внимание, что вместе с зарплатами могут уходить и обналичиваться деньги компании, — подчеркивает Юлия Макаренко.

Реакция на падение рубля

Видимо, мы имеем дело с развитием реакции государственных органов на излишнее ослабление рубля к основным валютам, наблюдающееся с начала года, предполагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Несмотря на то что, по просочившейся информации, правительство пока не склонно ужесточать валютный контроль, всем структурам, имеющим к этому отношение, поручили проработать возможные меры противодействия. Но пока это только на уровне предварительных проектов.

В целом, говорит эксперт, ограничение на вывод валюты из страны может привести к укреплению национальной валюты.

— Однако на эту меру вряд ли пойдут. Излишне крепкий рубль снижает конкурентоспособность российских товаров и осложняет наполнение бюджета, — резюмирует он.

Механизмы есть

В России и так уже существует инструментарий для блокировки средств как физических, так и юридических лиц, в первую очередь в рамках антиотмывочного законодательства, напоминает эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль.

— Вопрос заключается лишь в том, что авторы общественного совета Роспотребнадзора имеют в виду под формулировкой «незаконный вывод денежных средств из страны». Соответствующее определение неизвестно российскому законодательству. Стоит обратить внимание, что даже в условиях введения специальных мер в соответствии с указами президента и ряда принятых на их основании ограничений на движение капитала перевод денег за рубеж как таковой не запрещен.

Вместе с тем, отмечает эксперт, в УК РФ существует ст. 193.1, которая устанавливает ответственность за перевод денежных средств нерезиденту за рубеж по подложным документам.

Что же касается правовых рисков привлечения иностранных компаний, покидающих российский рынок на фоне санкций, продолжает она, то последствия для них во многом будут зависеть от особенностей каждого конкретного случая и правоприменительной практики.

Одновременно с этим, подчеркивает Александра Коваль, действенных инструментов воздействия на компании, прекращающие оказание услуг или поддержку обновлений для российских потребителей, сегодня нет.