Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей

Аудиторы отметили, что в эту сумму не включены долги по страховым взносам, недоимки, пени, штрафы по ним, а также социальный налог. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 24% (на 54,6 млрд рублей).

«Удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов снижается постоянно. В 2022 году — 0,5 копейки на 1 рубль поступлений (0,5%). Это минимальный удельный вес списания за весь измеряемый период. Абсолютная сумма по итогам 2022 года тоже рекордно низкая за последние пять лет», — заявили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Основными причинами списания безнадежной задолженности являются исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ или их банкротство, сказал председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

«В прошлом году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021-му (до 9055). Таким образом, число потенциальных налогоплательщиков сократилось на 290 тыс. юрлиц. Если принять за основу тот факт, что списание безнадежной задолженности приходится в основном на эти случаи, то можно сделать вывод, что каждая покинувшая рынок компания была должна бюджету около 600 тыс. рублей», — заявил он.