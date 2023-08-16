Росту время: индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

Индекс здоровья российского бизнеса по итогам II квартала 2023-го достиг 69 баллов — значение стало максимальным за период с 2019 по 2023 год. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru, банка «Точка» и Calltouch (имеется в распоряжении «Известий»). Наиболее высокие темпы восстановления показали малые предприятия — рекордные 76 баллов. В деловом сообществе связывают тенденцию с господдержкой, способностью небольших компаний быстро перестраиваться в новых условиях, а также c освобождением некоторых ниш. Среди трудностей эксперты назвали дорогие заемные средства и дефицит кадров.

Новые рынки сбыта

Индекс здоровья российского бизнеса РФ превысил допандемийный уровень, следует из анализа, проведенного hh.ru, «Точкой» и Calltouch. Показатель высчитывается на основании формулы из девяти ключевых индикаторов, включающих их рекрутинговую, маркетинговую активности и финансовую составляющую.

Во II квартале 2023-го он составил 69 баллов, тогда как в доковидном 2019 году показатель был на уровне 52. В пандемийном 2020-м он упал до 50 баллов, в 2021-м восстановился до 63 баллов, а в 2022-м, когда началась спецоперация и были введены санкции, незначительно снизился до 62.

Относительно небольшое снижение индекса в прошлом году объясняется тем, что с начала СВО российский бизнес получил мощный импульс со стороны бюджета, отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Сейчас прослеживается два основных тренда: ориентация на госзаказы и масштабирование, отметила она.

В 2023 году лучше других показатель у малого бизнеса. Индекс его здоровья во II квартале оказался на шесть баллов выше, чем год назад (76 против 70). При этом средние компании чувствуют себя хуже, чем раньше (их показатель сократился с 55 до 52 баллов), подчеркивается в исследовании.

«У многих предпринимателей получилось преодолеть или минимизировать последствия проблем 2022 года: найти новые способы поставок или рынки сбыта, восстановить потребительский спрос, выбрать новые каналы продвижения. Отечественный бизнес не только выздоравливает, но и демонстрирует развитие и даже рост», — отмечается в исследовании.

Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла) в связи с появлением на рынке большого количества новых брендов и развитием рынка машин с пробегом. Также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов) благодаря развитию внутренних перемещений и транспорт (+10) за счет преодоления зависимости от западных поставщиков и создания новых логистических каналов.

Самое заметное падение у компаний, работающих в сфере фитнеса и здоровья (-24 балла), а также в медицине (-12 баллов). Это связано с сокращением потребительских трат россиян на эти цели, пояснили эксперты.

В топ-3 просевших отраслей также вошел мебельный бизнес (его индекс здоровья снизился на 16 баллов). Эта сфера всё еще не может оправиться от санкционных потерь в виде разрывов цепочек поставок, прекращения иностранных партнерств и резкого подорожания материалов, отметили аналитики.

Малому бизнесу открылись многие ниши, получился хороший импульс для роста в ряде сегментов, объяснил член президиума «Опоры России» Павел Самиев.

— Вырос оптимизм, после шокового состояния началась адаптация и пришло понимание того, что возникли новые возможности, — отметил он.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Развитие с барьерами

Малый бизнес показывает хороший рост на фоне эффективности мер господдержки, считает доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Ерохина. Она напомнила, что для предприятий доступны многие программы, например «земля за один рубль», снижение налоговой нагрузки, наличие беспроцентных кредитов и займов.

Слабое восстановление среднего бизнеса эксперт связала с существенным ростом расходов на сырье и материалы, а также со спадом покупательской активности.

Небольшие предприятия ориентированы в основном на внутренний спрос, они меньше зависят от импорта из Европы и США, а потому смогли перестроиться относительно быстро и безболезненно, считает директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

Она также назвала среди проблем низкую обеспеченность заемными средствами, высокую налоговую нагрузку и недостаточную эффективность государственных мер поддержки. В свою очередь, Екатерина Ерохина среди ключевых барьеров выделила следующие: страх бизнесменов, что они не смогут отвечать по своим обязательствам, нестабильность экономико-политической ситуации, санкции, а также дефицит на рынке труда.

Определенными стоп-факторами можно назвать недостаточность финансирования, обусловленную несоответствием компаний завышенным требованиям госпрограмм, считает Екатерина Авдеева из «Деловой России».

При этом малый бизнес инвестирует в расширение и производство, также растет качество обслуживания кредитов, отметил Павел Самиев из «Опоры России». Уровень проблемной задолженности в этом секторе минимальный за всю историю (менее 5%), даже у крупных компаний просрочка выше, добавил он. При этом внеочередное повышение ключевой ставки до 12% в августе способно притормозить развитие предпринимательства, опасается он.