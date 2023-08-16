Эксперт назвал повышение ключевой ставки Центробанком недостаточной мерой

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Столь заметное повышение направлено на ограничение рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

«Реакция рубля (на подъем ставки) — это реакция на то, что сказали “А”, но не сказали “Б”. То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и продажу валютной выручки. Валютные спекулянты могут продолжать доходы от атаки на рубль, так как никто не мешает по-прежнему выводить валютную выручку, и на бирже по-прежнему будет дефицит долларов. Эта ситуация требует уже решения правительства, монетаристские решения Центробанка явно недостаточны», — прокомментировал Лосев.

По его словам, нестабильность на валютном рынке запускает негативную цепочку для экономики РФ.

«Обвал рубля вызывает инфляцию, так как объем импорта у нас составляет еще до 40%, и инфляция может быть двузначная. Это монетаристский подход — повышение ставки замедляет кредитование, делает деньги для экономики дороже. Это приводит к замедлению экономического роста и, как рассчитывают в ЦБ, это вызовет замедление инфляции — потому что будет меньше потребительского спроса, и товары начнут дешеветь. Как они будут дешеветь, если у нас еще не работает в полной мере импортозамещение, а стоимость кредитов вырастет — непонятно. Это проинфляционный фактор», — сказал Лосев.

По его мнению, без административных мер ситуация грозит серьезными последствиями уже в текущем году. «В итоге мы можем к концу года получить ситуацию, когда рубль будет слабый, инфляция высокой, экономика начнет замедляться и может уходить в минус, фактически уходить в рецессию или стагфляцию. Этого допускать нельзя», — подчеркнул эксперт, добавив, что необходимы срочные решения правительства.