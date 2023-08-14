В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта

Банк России ранее в понедельник заявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5% годовых.

«Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 процентных пункта, до 10,5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля», — говорит Гришунин.

На июльском заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.