17:51 (мск), источник: © РИА Новости

В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ЦБ РФ может повысить ключевую ставку во вторник сразу на 2 п.п. — до 10,5%, что охладит спрос в экономике и подсократит объем импорта, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Наверх
Источник: Reuters

Банк России ранее в понедельник заявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5% годовых.

«Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко — на 2 процентных пункта, до 10,5%. Цель повышения — снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля», — говорит Гришунин.

На июльском заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поляки разбежались с пляжей при виде России
Европейская страна внезапно собралась делить Украину
Возрастное ограничение 18+
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь