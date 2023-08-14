Не в кота корм: власти проверят рост цен на еду для домашних животных

Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных, узнали «Известия». С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20−30%, осенью ожидается новый скачок. Подорожание подтверждают продавцы и эксперты, объясняя это санкциями, а также наличием в кормах иностранных компонентов. Больше всего их в премиум-сегменте, где цены на некоторые позиции выросли на 80%. Рынок кормов в РФ на 90% всё еще занимают иностранные производители, некоторые из которых имеют в стране локализованные производства.

Дорожали и дорожают

Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. Об этом они сообщили в своим письмах первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову. В середине июля парламентарий обратился в ведомства, сославшись на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости. Поскольку сегодня в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей, вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, указал он в обращениях.

«По поручению Генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По запросу организована проверка», — говорится в ответе ведомства депутату (есть у «Известий»).

В письме ФАС отмечается, что объем реализации отечественных и импортных кормов для кошек и собак на внутреннем рынке в 2023 году по сравнению с 2021-м в целом сократился всего на 0,5%.

«В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — говорится в ответе антимонопольной службы (есть у «Известий»).

Кроме того, ФАС сообщила, что служба направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой представить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023-го на рынке ветеринарных препаратов, в том числе сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике.

Владимир Бурматов не исключает и нового скачка цен осенью, так как об этом ранее уже сообщили некоторые производители.

— Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России, — заявил «Известиям» депутат. — Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные. Ведь доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов.

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые предполагают, что поставки из зарубежных стран должны осуществляться только с тех предприятий, которые аттестованы Россельхознадзором. Однако иностранный бизнес эти требования выполнять не спешит, поэтому россияне рискуют столкнуться не только с ростом цен, но и с дефицитом, считает Владимир Бурматов.

При этом в пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что объемы выпуска кормов для домашних животных в России не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны.

— В прошлом году производство выросло на 5,3%. За шесть месяцев текущего года оно сохранилось на уровне, сопоставимом с показателем за аналогичный период 2022 года, — заявили «Известиям» в министерстве.

Там отметили, что сегодня в данном сегменте работают предприятия в порядка 50 регионах России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия.

— Повышение цен может отмечаться по импортной продукции, что связано с изменением курса валют, — сообщили в пресс-службе.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся на рынке кормов и ветпрепаратов.

Есть ли основания для опасений

По оценкам экспертов, рынок кормов в России на 90% принадлежит иностранным производителям. Его лидеры — пять компаний: Mars Inc, Nestle Purina Petcare Company, Hill’s Pet Nutrition, J.M. Smucker, Blue Buffalo, некоторые из которых имеют локализованные производства в РФ. По данным исследования Mordor Intelligence™ Industry Reports, объем этого рынка на 2023 год составляет $3,7 млрд, а к 2028-му он может достичь $4,8 млрд.

— Опасения граждан и депутатов основаны не на пустом месте. Действительно, рост цен произошел в диапазоне 20−30%. Хотя по некоторым категориям он гораздо больше. Например, мы используем только корма премиум-класса итальянского производства. Они выросли в цене более чем на 50%. Причем мы покупаем их по оптовой цене, как заводчики, а в рознице они стоят еще дороже, — заявил «Известиям» президент Русской гильдии кинологов Николай Захаров.

По его словам, причин повышения цен несколько: это и сокращение поставок импортных кормов, и колебания курса рубля, и желание бизнеса в этой сфере заработать.

— Большую часть рынка действительно занимают сегодня импортные производители. Отечественные компании, конечно, пытаются делать что-то подобное, появилось много новых названий, но у них, к сожалению, качество не соответствует заявленному. На этот рынок пытался выйти «Мираторг», мы обратили на него внимание, но всё же отказались от его продукции, — заявил Николай Захаров.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев заявил, что также приветствует инициативу депутатов разобраться в ценообразовании кормов, однако нужно четко разграничивать, о каких товарах идет речь.

— Если речь идет об импортных поступлениях, то в росте их стоимости нет ничего удивительного. Он происходит вслед за ослаблением рубля. В этом случае дорожает и сам товар, и логистика, и таможенные процедуры, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, если говорить о Mars Inc, Nestle Purina Petcare и Royal Canin, имеющих локальные производства в России, то они выпускают одни из самых дешевых кормов. «Известия» направили запросы в упомянутые компании.

— Они могут держать на свою продукцию низкие цены за счет ориентированности на определенный сегмент покупателей. Поэтому дорожают в самую последнюю очередь. На них мы не отмечаем радикального изменения цен. Однако почему сегодня дорожают российские корма, надо посмотреть, — согласен Кирилл Дмитриев.

Эксперт допустил, что в российских кормах могут использоваться импортные витамины, добавки и другие компоненты. Кроме того, не стоит забывать, что иностранное оборудование также требует определенных затрат по эксплуатации. Также в связи с инфляцией и ослаблением курса растут и другие издержки.

— Импортные корма, которые сегодня остались в продаже в России, естественно, подорожали, так как изменились логистические цепочки, ужесточился лабораторный контроль и так далее. Что касается российских, то они производятся на иностранном оборудовании. Если раньше его завозили из Германии и Дании, то теперь в основном из Китая, — сообщила «Известиям» директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Кроме того, вузы сегодня не готовят специалистов по разработке рецептов кормов, а также нет технологов, которые работают на этом оборудовании. Всё это — тоже дополнительные затраты.

Также, по словам Татьяны Колчановой, далеко не все ингредиенты, входящие в состав кормов, делаются в России. Предприятия, которые производят корма супер-премиум-класса и холистики, вынуждены закупать костную муку за границей, как и различные микроэлементы и витамины.

— Появляется информация, что в РФ планируют открыть завод по производству витаминов и еще какие-то предприятия, но пока это всё в стадии развития. Именно поэтому и на наши корма сегодня достаточно высокие цены, — отметила она.

Эксперт добавила, что союз уже обсуждал вопрос стоимости кормов по запросу ФАС. По ее словам, специалисты отрасли прогнозируют рост цен на эту продукцию до конца года еще на 15%.