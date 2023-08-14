Минсельхоз прокомментировал сообщения о планируемом росте цен на майонез

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минсельхоз РФ на фоне информации СМИ о планах производителей повысить цены на майонез сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в понедельник газета «Коммерсант» написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5−12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

«Объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее.

Согласно данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне 2023 года было выпущено 586,5 тысячи тонн, на 30,4% больше, чем в июне 2022 года, рафинированного — 227 тысячи тонн, на 30,9% больше. При этом в июне подсолнечное масло подешевело на 1,38% год к году, в июле — на 1,72%.