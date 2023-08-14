17:16 (мск), источник: Известия

ЦБ установил официальный курс доллара на 15 августа в размере 101,04 рубля

Центральный банк установил официальный курс доллара на вторник, 15 августа, который составит 101,0399 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Источник: Reuters

Рост американской валюты отмечается на 2,83 рубля.

Курс евро составляет 110,6847 рубля, а юаня — 13,8741 рубля.

Утром в понедельник, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля, а курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Также 14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. Он подчеркнул, что основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. Орешкин добавил, что для макроэкономической стабильности России такая бюджетная политика не представляет рисков.

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