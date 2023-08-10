Переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП

Россиянам стали доступны переводы по системе быстрых платежей (СБП) в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Такую возможность уже запустили два крупных банка — ВТБ и «Альфа», рассказали «Известиям» в их колл-центрах. До конца года эту опцию также планируют реализовать Почта Банк и «Новиком». В НСПК уточнили, что уже действует как передача денег по отдельным договоренностям иностранных финорганизаций с национальными, так и взаимодействие СБП с местными аналогичными системами. Спрос на такие операции будет и подключать технологию станет всё больше участников, уверены эксперты.