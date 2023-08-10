07:50 (мск), источник: Известия

Переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП

Россиянам стали доступны переводы по системе быстрых платежей (СБП) в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Такую возможность уже запустили два крупных банка — ВТБ и «Альфа», рассказали «Известиям» в их колл-центрах. До конца года эту опцию также планируют реализовать Почта Банк и «Новиком». В НСПК уточнили, что уже действует как передача денег по отдельным договоренностям иностранных финорганизаций с национальными, так и взаимодействие СБП с местными аналогичными системами. Спрос на такие операции будет и подключать технологию станет всё больше участников, уверены эксперты.

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Источник: Reuters

В ВТБ сервис трансграничных перечислений через СБП запустили в марте этого года, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что отправить деньги уже можно в три страны.

Корреспондент «Известий» провел эксперимент и сделал переводы из ВТБ и Альфа-банка в кредитную организацию Киргизии Бакай Банк. Деньги были перечислены в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.

В ЦБ подтвердили «Известиям», что деньги через СБП можно отправить в 14 иностранных финорганизаций из трех стран. В регуляторе добавили, что в России такую услугу предоставляют уже пять банков.

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