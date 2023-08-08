В четырех регионах начнется эксперимент с исламским банкингом

Документ фактически создает ранее отсутствовавшую правовую базу для работы партнерского финансирования. Цель — протестировать исламскую финансовую модель в тех регионах, где проживает большое число мусульман и где уже по сути работают исламские финансовые структуры. Выдавать лицензии, вести реестр организаций партнерского финансирования и регулировать их деятельность будет Банк России. Через два года результаты эксперимента будут проанализированы и будет приниматься решение о распространении данных правовых норм и на другие регионы. Возможно, к тому времени будет создан и принят комплексный закон о партнерских финансах в России.

Суть исламской финансовой модели состоит в соблюдении принципов шариата: в первую очередь речь о запрете процента за использование денег (краеугольный камень традиционной банковской системы), запрете чрезмерного риска, который может привести к большим убыткам, а также о запрете инвестиций в определенные отрасли. Это в том числе торговля алкоголем и табаком, свининой, индустрия «развлечений для взрослых».

Таким образом, исламский банк в принципе не может выступать в роли кредитора.