11:08 (мск), источник: "Российская газета"

В четырех регионах начнется эксперимент с исламским банкингом

В Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября начнется двухлетний эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Как территория, так и сроки проведения эксперимента могут быть увеличены. Закон об этом публикует «Российская газета».

Наверх

Документ фактически создает ранее отсутствовавшую правовую базу для работы партнерского финансирования. Цель — протестировать исламскую финансовую модель в тех регионах, где проживает большое число мусульман и где уже по сути работают исламские финансовые структуры. Выдавать лицензии, вести реестр организаций партнерского финансирования и регулировать их деятельность будет Банк России. Через два года результаты эксперимента будут проанализированы и будет приниматься решение о распространении данных правовых норм и на другие регионы. Возможно, к тому времени будет создан и принят комплексный закон о партнерских финансах в России.

Суть исламской финансовой модели состоит в соблюдении принципов шариата: в первую очередь речь о запрете процента за использование денег (краеугольный камень традиционной банковской системы), запрете чрезмерного риска, который может привести к большим убыткам, а также о запрете инвестиций в определенные отрасли. Это в том числе торговля алкоголем и табаком, свининой, индустрия «развлечений для взрослых».

Таким образом, исламский банк в принципе не может выступать в роли кредитора.

Обычно исламский банк выступает в роли проектного инвестора и зарабатывает именно на этом. То есть инвестирует в реальный бизнес, разделяя риски компании (кредитная история бизнесмена и возможные риски ведения деятельности изучаются очень внимательно) и получая доход непосредственно с ее прибыли.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь