Сбербанк запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии

«Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга “Сбера” по переводу рупий будет востребована», — прокомментировал старший вице-президент банка Дмитрий Малых.