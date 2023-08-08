11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Сбербанк запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сбербанк предоставил физическим лицам возможность перевести рупии по номеру счета в банки Индии, сообщает пресс-служба банка.

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Источник: Jonas Leupe/CC0

«Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга “Сбера” по переводу рупий будет востребована», — прокомментировал старший вице-президент банка Дмитрий Малых.

В Сбербанке подчеркнули, что минимальная сумма перевода — 50 тысяч рупий или рублей в зависимости от валюты перевода. Комиссия банка — 1% от суммы перевода. Срок доставки — до трех рабочих дней.

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