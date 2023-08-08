Пятый с краю: названы объемы международных золотовалютных резервов РФ
Что это означает для экономики страны.
Что это означает для экономики страны.
По результатам анализа данных национальных центробанков, Россия по состоянию на май 2023 года снизила золотовалютные резервы на $11,6 млрд, до $584,2 млрд, и тем самым пропустила на четвертое место Индию с объемом резервов в $590,7 млрд. На первом месте в рейтинге по объему золотовалютных резервов занимает Китай с $3,371 трлн. Второе — у Японии с показателем $1,254 трлн. Третью строчку занимает Швейцария с $886 млрд. Что это означает для экономической ситуации, выясняли «Известия».
На динамику международных резервов, которые измеряются в долларах США, могут влиять курсовые и валютные переоценки. Например, изменение долларовой цены золота или долларового эквивалента резервов в юанях, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Также на общую величину международных валютных резервов влияют и операции Минфина по продаже-покупке валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила (резервы ФНБ учитываются в составе международных резервов). С января этого года в рамках бюджетного правила Минфин продавал юани и золото — с начала года их объемы в ФНБ сократились на 7,7 и 6,8% соответственно. Кроме того, средства из ФНБ могут использоваться для инвестиций в инфраструктурные проекты и на покрытие бюджетного дефицита в рамках установленного лимита.
Подобные незначительные изменения объемов ЗВР скорее являются следствием колебаний курса золота, которое снижалось в стоимости в мае текущего года на мировых товарных рынках, чем обусловлены фундаментальными факторами, объясняют происходящее эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Распределение ЗВР по активам различаются от страны к стране, подчеркивают в научном учреждении.
— Поскольку Индия не находится под санкциями, то возможности управлять своими резервами с целью диверсификации у нее при прочих равных условиях выше, чем у Банка России. В связи с этим колебания цен на отдельные виды активов будут оказывать на объем ЗВР Индии меньшее влияние по сравнению с российскими, где из-за блокировки счетов свободно можно распоряжаться лишь частью, номинированной в драгоценных металлах и в валютах дружественных стран (преимущественно юанем).
Представители института также отметили, что Банк России придерживается политики плавающего валютного курса и проводит валютные интервенции исключительно при возникновении угрозы финансовой стабильности.
— В случае если ослабление рубля обусловлено фундаментальными факторами, например состоянием торгового баланса, как в настоящий момент, то регулятор не может искусственно сдерживать данный процесс, поскольку это приведет лишь к преждевременному исчерпанию ЗВР и скачкообразному изменению курса в сторону еще более сильного ослабления, — заключают эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Ситуация с золотовалютными резервами нашей страны остается до конца не определенной, полагает д.э.н., директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов:
Это вызвано тем, что часть резервов была заморожена в результате недружественных санкций со стороны западных стран. Более того, предпринимались попытки формализации данных решений со стороны Генеральной Ассамблеи ООН.
Таким образом, точно определить текущий объем золотовалютных резервов России можно лишь с оговорками, поскольку часть запаса в настоящее время Россией фактически не управляется.
Кроме того, по словам эксперта, объем резерва постоянно меняется.
— Достаточно быстро наращивался в нулевые годы, когда поступления нефтегазовых доходов были активнее. После 2014 года он вначале сокращался, но потом увеличивался. И поэтому говорить о том, что мы сейчас активно теряем позиции, некорректно, — резюмирует Владимир Климанов.
Пятое место по объемам золотовалютных резервов в мире, даже несмотря на блокировку значительной их части, — это более чем отличный результат, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Резервы оцениваем как неплохие. У страны небольшой госдолг, крепкие связи с партнерами из дружественных государств: мы предоставляем рынок и сырье, они — технологии и продукцию. Главным образом, это касается Китая, но и взаимосвязи с Индией крепнут с каждым годом. Кроме того, ЗВР — это не нечто застывшее. Эти резервы возможно пополнять и, наоборот, уменьшать. Так, очевидно, что часть международных резервов будут наращивать за счет приобретения юаней.
Одной из главных проблем международной торговли в условиях санкций Юлия Макаренко называет дисбаланс:
— Но и тут ЦБ в паре с Минфином изобретают и испытывают новые средства, в том числе с использованием высоких технологий: это цифровой рубль, это вероятный выпуск облигаций федерального займа в иностранной валюте (скорее всего, в юанях).
Эксперт не исключает и разблокировку части ЗВР со временем.
Примерно 50% золотовалютных резервов РФ сейчас заблокированы странами Запада. Так что в реальности Россия, скорее всего, не на 5-м месте по ЗВР, — утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов:
Есть и положительные моменты. С 2022 года потеплели отношения РФ, Индии и Китая. Для международной торговли между странами ЗВР не является определяющим фактором. Поэтому, несмотря на потерю части ЗВР, Россия нарастила торговый оборот с Китаем и Индией.
Кроме того, отмечает аналитик, учитывая, что США в этом рейтинге занимает 12-е место, можно смело сказать, что ЗВР не являются определяющим фактором для уровня жизни граждан. Напрямую на граждан или экономику РФ данный результат не влияет. Хотя, конечно, очевидно, что в политике, как и в бизнесе, предпочитают сотрудничать со странами у которых есть ЗВР.