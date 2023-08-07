За чем следить инвестору на этой неделе
До какого уровня может вырасти индекс Мосбиржи.
До какого уровня может вырасти индекс Мосбиржи.
Неделя будет насыщена корпоративными отчетами, от которых будут зависеть котировки акций российских компаний, заявил «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.
В понедельник, 7 августа, ожидается публикация результатов распределительной сетевой компании «Ленэнерго» за первое полугодие, а также завершение редомиляции Polymetal — компания будет перерегистрирована в Казахстане, напомнил аналитик. «Русагро» также опубликует финансовые результаты за II квартал и шесть месяцев 2023 года. Помимо этого, итогами своей работы за полгода поделится «Мосэнерго».
В среду Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 2023-й, сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В этот же день Polymetal обнародует отчет за первое полугодие текущего года, добавили в «Финаме».
10 августа совет директоров «РуссНефти» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов своим акционерам. Прибыль компании за шесть месяцев нынешнего года составила 12,9 млрд рублей против 6,5 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года — решение будет принято исходя из этих цифр.
Также в четверг выйдут финрезультаты за II квартал от VK Group и угольной компании «Распадская», рассказал Александр Бахтин. Кроме того, операционными результатами за июль поделится «Аэрофлот». Также в четверг результаты по МСФО за первую половину 2023-го раскроет алкогольная компания «Белуга».
В пятницу также ожидается выход отчетности алюминиевой компании «Русал» по МСФО за первое полугодие 2023-го, добавили в «БКС Мир инвестиций».
Однако в конце предыдущей недели она торговалась около важного уровня сопротивления 94,2 за «американца» — закрепление выше этого уровня открыло возможность для дальнейшего падения в пределах 96,5−97 за доллар. Евро при этом может дорасти до 105,5−106 рублей.
С учетом позитивного начала сезона индекс Мосбиржи может продолжить движение в восходящем канале и на предстоящей неделе, считают в «Финаме». Рост индекса зависит от курса иностранных валют — если доллар и евро продолжат укрепляться, он сохранит позитивную динамику. Следующее сопротивление будет ждать его только на уровне 3300 пунктов.