Быть до ста: рублю прописали ослабление до 20-х чисел августа

Доллар может протестировать отметку в 100 рублей, а евро — в 110 рублей уже в августе, полагают опрошенные «Известиями» банковские эксперты. Тренд на ослабление нацвалюты способен переломиться в последней декаде месяца — благодаря наступлению налогового периода. Снижение курса 7 августа вплоть до 97 за «американца» и 106,5 за «европейца» объясняется ослаблением торгового баланса, трудностями с конвертацией валютной выручки и повышенным спросом на иностранные деньги летом. Поддержать рубль может увеличение цен на нефть и повышение ключевой ставки ЦБ.

Пик впереди

В понедельник, 7 августа, доллар протестировал отметку в 97 рублей, а евро — в 106,5 рублей. Постепенное снижение курса нацвалюты продолжается на протяжении последних девяти месяцев.

Определяющим фактором выступает сальдо платежного баланса, пояснил «Известиям» директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Пока оно не в пользу рубля. Экспорт упал из-за слабости сырьевых цен и западных санкций, тогда как импорт продолжает увеличиваться вместе с ростом экономики.

Можно предположить, что усилившийся дисбаланс предложения и спроса на иностранные деньги вызван сложностями с репатриацией валютной выручки из-за рубежа, в частности из Индии, отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Кроме того, часть оплаты товаров и услуг проходит вне биржи, другая — оплачивается частично, с лагом в несколько месяцев, уточнил старший экономист Инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Помимо этого, банки закрывают какую-то долю своей открытой валютной позиции, конвертируя кредиты в рубли по желанию клиента (например, крупной компании).

— Август — сезонно один из самых неблагоприятных месяцев в году для нацвалюты. По статистике за последние 16 лет (2007−2022) он был одним из худших месяцев в году, наряду с январем, ноябрем и декабрем. В среднем в эти четыре месяца рубль слабел к доллару на 2%. Среди фундаментальных причин можно назвать сезонное сокращение сальдо платежного баланса РФ, в том числе из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных отпусков, — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме того, в начале каждого месяца спрос на доллары и евро может быть более высоким в связи с обнулением месячных лимитов на операции по выкупу активов нерезидентов, добавил директор дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Сейчас есть лимит на такие конвертации — $1 млрд в месяц.

Сотня близко

Курс доллара может дойти до 100 рублей, а евро — до 110, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он пояснил: в условиях слабости фундаментальных параметров и отсутствия поддержки удобно реализовывать спекулятивные стратегии против нацвалюты.

— По курсу доллара мы видим максимальную отметку в 99,5, по евро — 109, и по юаню — 13,7. При этом возможно быстрое изменение баланса спроса и предложения при выходе российских экспортеров с продажами валютной выручки, — сказала руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Нельзя исключать, что доллар и евро доберутся до отметок 100 и 110 рублей, считают в «БКС Мир Инвестиций». По всей видимости, рынок стремится протестировать значение в 100 за доллар, подтвердил и главный аналитик ПСБ Денис Попов.

По его словам, исходя из аналогии с июлем можно ожидать, что цикл ослабления может завершиться со второй декады августа. Краткосрочно рубль способен поддержать налоговый период в конце августа, солидарен Михаил Васильев из Совкомбанка. Во второй половине месяца ближе к сроку налоговых выплат (до 28 числа каждого месяца) экспортеры более активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом.

— Предполагаем разворот тенденции до конца августа. Доллар может вернуться в район 90 или чуть ниже, цель по евро — 100. До конца года в целом больше шансов на сдержанное укрепление рубля, чем на развитие девальвационного импульса, — подчеркнул Александр Бахтин «БКС Мир инвестиций».

Тенденции в экспорте постепенно разворачиваются за счет роста цен на нефть, напомнил вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов. По его словам, скорее всего, повышение ключевой ставки со временем охладит внутренний спрос и снизит импорт, а это поддержит рубль. Правда, для этого должно пройти время: влияние действий ЦБ сейчас более растянуто из-за фактического отсутствия нерезидентов на российском финансовом рынке, отметил он.

— Долгосрочный тренд на ослабление рубля в целом может переломиться с началом осени, когда ЦБ повысит ставку еще минимум на 50 б.п. до 9%. Мировые регуляторы, вероятнее всего, на ближайших заседаниях возьмут паузу в повышении ставок, что приведет к сокращению спреда между доходностями облигаций в РФ и за рубежом, — ожидает руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков.