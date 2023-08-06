Эксперт предположила, когда можно будет получать выплаты в цифровом рубле

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Можно предположить, что со следующего года получать соцвыплаты в цифровой валюте можно будет в заявительном порядке, то есть по желанию», — рассказала эксперт, пояснив, что на данном этапе не предполагается обязательный перевод социальных выплат, в том числе пенсий, пособий и материнского капитала в цифровую форму.

По ее словам, все операции с цифровым рублем будут абсолютно прозрачны, так как каждый денежный знак в цифровой форме представляет собой индивидуальный цифровой код. Следовательно, для государства перевод бюджетных расчетов в цифровой форме означает повышение эффективности использования средств.

Валишвили отметила, что для ускорения проекта по пилотированию цифрового рубля Банк России должен принять правила платформы цифровой валюты, регламентирующие типы электронных кошельков и виды операций, порядок верификации пользователей и получение цифровой подписи. В настоящее время проект правил опубликован на сайте мегарегулятора, но официально не принят, напомнила эксперт. Фактически эти правила будут являться инструкцией по использованию цифровой валюты, добавила она.

С августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе.