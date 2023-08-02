Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям

В нем отмечается, что организация «встревожена попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере», что и вызвало решение о приостановке.

«Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерских отношений с частным сектором, которые будут продолжаться с осторожностью», — говорится в заявлении, которое цитирует портал Devdiscourse.

Ранее, 30 июля, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение остановить финансовые и коммерческие транзакции с Нигером. Также страны ЭКОВАС договорились заморозить активы участников мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране.

Тогда же правительство Великобритании заявило, что приостановит реализацию долгосрочных программ помощи Нигеру.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

После этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа, а позднее сообщил о том, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение.