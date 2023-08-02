Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки.
Так, европейская валюта расчетами «завтра» по ситуации на 12:04 мск растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее ее курс достигал 102,015 рубля.
Курс доллара растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, юаня — на девять копеек, до 12,93 рубля.
Как рассказал РИА Новости аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка, тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля. По его мнению, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций.