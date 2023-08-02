Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков

Санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим». Как они повлияют на банки и переводы

Под жесткие санкции США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк. РБК разбирался, как это может повлиять на сами финансовые организации, а также на переводы россиян и мигрантов за рубеж