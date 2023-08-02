11:02 (мск), источник: Известия

Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков

Из магазина мобильных приложений Google Play в среду, 2 августа, пропал ряд приложений российский банков, попавших в июле под санкции США.

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Источник: Reuters

Речь идет о приложениях банков Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима», «Петербургского социального коммерческого банка» (ПСКБ), а также Тинькофф Банка, об удалении которого из Google Play стало известно накануне.

Как сообщили 1 августа в Тинькофф Банке, ранее загруженные приложения продолжат работу в штатном режиме.

Перечисленные кредитный организации попали под блокирующие санкции США 20 июля.

Справка
Санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим». Как они повлияют на банки и переводыПод жесткие санкции США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк. РБК разбирался, как это может повлиять на сами финансовые организации, а также на переводы россиян и мигрантов за рубеж

2 марта стало известно, что из AppStore пропали все приложения банка «Тинькофф», а также стали недоступны для скачивания приложения нескольких российских банков, в числе которых «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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