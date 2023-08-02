Эксперт рассказала об идеальном портфеле для ленивых инвесторов

«Ключевые особенности такого портфеля — длинный горизонт инвестирования и консервативный набор инструментов: ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.), облигации крупнейших российских компаний, акции компаний преимущественно первого эшелона, золото. Ввиду минимизации рисков доходность по такому портфелю будет умеренной: скорее всего, она будет превышать ставки по вкладам и доходность ОФЗ, но в то же время будет уступать индексу акций», — отметила Власова.

Говоря об активах, она подчеркнула, что для уменьшения рисков следует распределить их по классам и отраслям, чтобы снижение котировок одного инструмента компенсировалось ростом стоимости другого инструмента. При этом портфель должен состоять из различных активов.

«Если речь об акциях, это должны быть как компании первого эшелона (лидеры в своей индустрии. — Ред.), так и перспективные компании второго эшелона, а также компании с разной капитализацией и из разных отраслей», — объяснила эксперт.

По ее словам, портфель инвестора должен содержать также долю среднесрочных и долгосрочных государственных и корпоративных облигаций.

«Еще один инструмент с длинным горизонтом инвестирования — золото: фьючерсы, монеты и слитки. Это традиционный защитный инструмент в случае возникновении шоков на фондовом рынке», — добавила Власова.

Кроме того, по ее мнению, инвестировать можно и в твердые валюты.

В случае девальвации одной валюты другая будет дорожать.

«Для упрощения диверсификации можно приобрести паевые инвестиционные фонды: биржевые (БПИФ), которые следуют за динамикой индекса и содержат десятки компаний, или открытые (ОПИФ) под управлением профессиональной УК», — сказала эксперт.

Как она уточнила, биржевые паевые инвестиционные фонды будет показывать доходность, приближенную к динамике индекса, за которым он следует, в то время как управляющие ОПИФ стремятся обогнать доходности широкого рынка.

«Если у вас нет большого опыта в инвестициях, лучше приобрести ОПИФ, портфелем которого управляют профессионалы. Они самостоятельно отслеживают состояние рынка, анализируют компании и бумаги и отбирают самые привлекательные активы в портфель фонда», — заключила Власова.

Ранее, 29 июля, в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известия», что почти треть опрошенных россиян (31%) занимается инвестициями. Из них 21% респондентов покупает акции в приложениях банков, 6% — инвестируют с помощью брокера, используя кредитное плечо, а 2% выбирают краудфандинг (вложение в бизнес, в проект и в дальнейшем получение части прибыли, товара или акций. — Ред.). Еще 2% участвовавших в опросе россиян получили статус квалифицированного инвестора и пользуются более сложными инструментами.