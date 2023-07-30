В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

Сообщается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем.

«Инициатором проекта выступила “Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация” — лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции», — говорится в сообщении дипмиссии.

В генконсульстве отметили, что цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю «в один клик», предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие.

Площадка пока что запущена в тестовом режиме.