13:49 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Новую цифровую платформу Long Trade, направленную на продвижение торговли и облегчение логистики между Китаем и Россией представили в Китае, сообщило в воскресенье генконсульство России в Харбине в Telegram-канале.

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Источник: AP 2023

Сообщается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем.

«Инициатором проекта выступила “Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация” — лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции», — говорится в сообщении дипмиссии.

В генконсульстве отметили, что цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю «в один клик», предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие.

Площадка пока что запущена в тестовом режиме.

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