Одна из всех: россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве

Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства. Для этого заемщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Такая мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации, отметили эксперты. При этом они отмечают, что необходимо предусмотреть компенсационный механизм для кредиторов.

Сдерживающий эффект

Россиянам сохранят единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект, говорится в проекте официального отзыва правительства (есть в распоряжении «Известий»). Должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника», — следует из проекта отзыва. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства об оценке этой инициативы.

Кабмин поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. Например, необходимо проработать условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, определить условия погашения долга.

— Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.

Сейчас, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом. В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество, например автомобиль, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток возвращается заемщику, пояснил он.

В 2022 году суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый 10-й случай — ипотечные заемщики, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

По словам эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества.

Необходимость принятия такой меры давно назрела во многом еще и потому, что в стране не увеличивается доступность жилья. Темпы роста цен на квартиры опережают не только индексацию зарплат, но и потребительскую инфляцию.

Если размер долга по ипотеке небольшой, изъятие единственного жилья не соответствуют принципам гуманности и справедливости, уверен Павел Склянчук. Мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации, полагает руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.

— Инициатива призвана устранить дисбаланс, при котором экономические интересы кредиторов ставятся выше прав должников на единственное жилье, — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. — Действующий механизм снижает доверие граждан к банковской системе.

Механизм компенсаций

Для реализации меры необходимо предусмотреть компенсационный механизм для кредиторов, считает Андрей Бархота. По его мнению, главный риск нового механизма — появление аферистов, которые будут заранее планировать свое банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита. Поэтому следует учесть возможность опротестования самой сделки и признания ее фиктивной, полагает эксперт.

Платежи по ипотечному кредиту обычно составляют абсолютное большинство от долговой нагрузки гражданина, отметил кандидат экономических наук, советник практики по банкротству адвокатского бюро «БВМП» Дмитрий Палин. И если человек не смог платить и дошел до личного банкротства, то новое соглашение вряд ли что-то поменяет, полагает он.

— Логичнее было бы ввести страхование риска личного банкротства должника, — считает он. — В таком случае должно быть введение процедуры личного банкротства, по наступлении которого банк получит выплату суммы долга.

При этом стоит указать, что задолженность, перешедшая к страховой компании, не спишется ни при каких условиях, то есть заемщику его всё равно придется погасить. Это сделает ипотечные кредиты дороже, но исключит риски банков, считает Дмитрий Палин.

Рискуют, впрочем, не только кредитные организации, но и ипотечники, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

— Кредитные организации при наступлении банкротства могут манипулировать должником, навязывая ему невыгодные условия по реструктуризации долга в соглашении. Это тоже нужно учесть при реализации инициативы, — пояснила она.