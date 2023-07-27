Сорвать курс: россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Россияне стали избавляться от валюты, выяснили «Известия». В 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м, сообщили в крупнейших банках. При этом объемы реализации валюты значительно превышают объемы ее покупки. Тенденция связана с резким ослаблением рубля, пояснили эксперты. Россияне, купившие иностранные деньги по высокому курсу весной 2022-го, стремятся минимизировать потери, а бравшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль. Кроме того, среди причин — проблемы с переводом и хранением «американца» и «европейца», а также возросшие риски сбережений в валюте из-за санкций.

Возврату и обмену подлежит

В этом году граждане чаще реализуют наличную валюту, чем покупают, отметили в банке «Русский стандарт». По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения. За это же время продажи наличных евро превысили их покупку на 61%. Тогда как в сегменте онлайн-операций в январе-июне от «американца» избавлялись в 2,5 раза чаще, чем покупали. А вот у евро, напротив, количество безналичных приобретений оказалось на 12% больше, чем продаж, уточнили в организации.

— По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — рассказали в крымском РНКБ.

В онлайн-торговле долларом наблюдается схожий с рынком тренд, добавили в УБРиР. В Совкомбанке отметили: налицо избыток наличных при ограниченной возможности их вывозить.

В первой половине года по сравнению с прошлым значительно выросла активность розничных клиентов по операциям с наличной валютой, рассказали в ПСБ. Очевидно, что люди реагируют на ситуацию на рынке и стремятся воспользоваться ростом курса, чтобы более выгодно продать «американца» и «европейца», подчеркнули в банке.

Крупные брокеры также видят рост продаж долларов и евро со стороны частных лиц. В «БКС Мир инвестиций» пояснили, что причина может быть как в динамике курса рубля, так и в снижении внутреннего спроса на купюры.

— В последнее время мы отмечаем рост продаж валюты клиентами банков. Речь идет о долларе США и евро. Объем увеличился на 20% по сравнению с предыдущими периодами. Запасы наличных китайских юаней, турецких лир и единиц стран СНГ сейчас невелики по сравнению с денежной единицей США, — поделились в Цифра-банке.

Главным образом на ситуацию влияют внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных рисков, связанных с валютой. Поэтому часть населения предпочитает зафиксировать прибыль или сократить риски, конвертировав сбережения в долларах и евро, пояснили в организации.

«Известия» направили запрос в Центробанк.

Сила традиций

Еще одной причиной, по которой россияне решили избавляться от долларов и евро в своих сбережениях, может быть ограничение на вывод из банков и страны в целом свыше $10 тыс., а также сложности с хранением валюты и ее переводом по системе SWIFT, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Также интерес к этим популярным в прошлом активам сейчас находится на крайне низком уровне, так как из-за санкций делать сбережения в единицах США и ЕС стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан.

Поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: физлица продают иностранные денежные единицы при ослаблении рубля и покупают при его укреплении, отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин, ссылаясь на аналитические обзоры ЦБ. Таким образом действия физлиц поддерживают курс нацвалюты.

Например, по словам эксперта, весной прошлого года были грандиозные весенние продажи валюты, когда доллар достигал отметки 120 рублей. После этого несколько месяцев спустя — летом — в фазе укрепления рубля, напротив, наблюдалась массовая скупка населением иностранных денежных единиц, рассказал он. Тогда курс по отношению к американской валюте вырос до 51−53, европейской — 59−62.

Сейчас некоторые категории граждан фиксируют прибыль, поскольку этим летом американская валюта выросла до 92 ₽/$, а европейская — прыгнула выше отметки 100 ₽/€. Так, доллары, купленные по курсу 60, принесли за год чистую прибыль в рублях около 60%, подсчитал Александр Потавин.

Стоит учитывать и сезонный фактор, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, гражданам летом нужны деньги для того, чтобы поехать в отпуск, сделать ремонт, приобрести какую-то необходимую технику, на которую были заложены деньги. В 2023 году на такие покупки и зарубежные поездки решилось гораздо больше граждан, чем в прошлом.

— В пользу удержания доллара и евро в сбережениях продолжает работать только сила традиции, но постепенно рационализм берет верх, — подчеркнул Алексей Тараповский. — Однако в кратко- и среднесрочной перспективе хранить деньги в валютах «недружественных» стран в России становится бессмысленно, и ставку стоит сделать на юани.