Россиян будут предупреждать об опасности кредитов

«По данным Росстата и ЦБ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан. По данным “Федресурса”, количество граждан-банкротов в РФ в I квартале 2023 года выросло на 40,3% и составило 76 тыс. Эта тенденция наблюдается не первый год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».



В документе также отмечается, что за всё время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными были признаны 829 тыс. граждан. В связи с этим депутаты предлагают напоминать гражданам о рисках последствий неоплаченных займов перед принятием решения о заключении кредитного договора.