Нюансы долгового рынка: почему падают российские облигации

Российские государственные облигации падают в цене, а их доходность, напротив, растет. За последние два месяца индекс RGBI, показывающий состояние дел на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), упал более чем на 2%, достигнув минимума с начала октября прошлого года. Бумаги долгового рынка теряют в цене на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Насколько серьезно это падение и чем вообще стоит руководствоваться частному инвестору, покупающему такой базовый актив, как ОФЗ, — в материале «Известий».

На что повлиял рост ключевой ставки

21 июля Банк России повысил ключевую ставку рефинансирования на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 8,5% годовых. Решение о повышении ставки было ожидаемым, вопрос заключался лишь в его масштабах.

Практика показала, что опасения инвесторов по поводу жесткой реакции ЦБ на ускорение инфляции и сильное падение рубля были более чем справедливы.

Этот шаг сказался на всем отечественном фондовом рынке, но в первую очередь ударил по государственным облигациям. По словам персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Филиппа Оринича, снижение их котировок объяснялось тем, что рынок уже заблаговременно оценил перспективы повышения ставки по принципу «продавай на слухах, покупай на новостях».

— При повышении процентных ставок рынок ждет увеличения доходностей, которое может быть достигнуто именно за счет снижения цен облигаций. Так как в индекс RGBI заложены цены средних и длинных ОФЗ, которые являются наиболее чувствительными к изменениям процентных ставок, то, соответственно, на фоне повышения ставок и снижения цен на облигации падает и индекс, — пояснил эксперт.

В то же время Оринич считает, что трейдеры ожидали более слабого изменения ставки.

Согласно консенсус-прогнозу, рынок закладывал увеличение ключевой ставки ЦБ на 50 базовых пунктов, до 8%. Однако ЦБ принял решение увеличить ставку до 8,5%, что, в свою очередь, приведет к большему снижению цен на облигации и, соответственно, падению индекса RGBI еще сильнее.

В связи с этим аналитик считает, что в ближайшее время котировки облигаций расти не будут — пока растет ставка. А снижаться она будет только после прекращения ускорения инфляции и ее возврата к динамике снижения до установленного ЦБ целевого уровня в 4%.

Как выбрать облигации

Хотя облигации падают в цене, они по-прежнему пользуются большим спросом у частных инвесторов, число которых на Московской бирже превысило 25 млн человек. Государственные облигации составляют около 20% от их портфеля и остаются выбором консервативного инвестора, который пришел на фондовую биржу не с целью быстро заработать, а для поиска альтернативы вкладам в банке. Но облигации не депозиты, они могут расти и падать в цене, как и другие ценные бумаги, а их доходность не равна фиксированному проценту. Поэтому при работе с ними необходимо понимать все нюансы, которые порой могут быть довольно сложными.

По словам Оринича, при выборе ОФЗ в первую очередь надо обращать внимание на срок погашения облигаций, которые вы хотите взять себе в портфель.

— Не рекомендуется, чтобы данный срок превышал срок вашего инвестиционного горизонта. То есть если мы рассматриваем инвестиции на пять лет, то нам нет смысла брать облигации сроком погашения через восемь лет. В этом случае мы берем на себя больший рыночный риск, связанный с тем, что через пять лет такая облигация может стоить меньше цены ее покупки. Также нам не стоит брать облигации сроком погашения через два года, так как в этом случае мы, наоборот, получим меньшие доходности, чем по облигациям с погашением через пять лет. При нормальной кривой ОФЗ доходности растут с увеличением срока погашения, — рассказал эксперт.

Для примера можно сравнить ОФЗ с погашением в 2028 году. ОФЗ выпуска № 26212 имеют ставку купона 7,05% годовых, цену на 21 июля в 90,2% от номинала и доходность к погашению 10,04%. ОФЗ № 26236 имеют ставку купона 5,7% годовых, цену на 21 июля в 84,14% от номинала и доходность к погашению 10,16%. Таким образом, несмотря на то что цены на облигации и ставка купона сильно отличаются, их доходность при погашении практически равна.

— Соответственно, для инвесторов ключевым параметром при выборе облигаций в портфель является именно срок погашения облигаций, а ставка купона и текущая цена не так важны, — отметил Филипп Оринич.

В чем особенности ОФЗ

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева, особенность торгуемых на бирже ОФЗ заключается в том, что все они в достаточной мере ликвидны — в отличие от основной массы корпоративных облигаций. Тем не менее они могут продаваться как выше, так и ниже номинала, и это зависит от текущего уровня процентной ставки.

— Представьте, что, например, какая-то ОФЗ размещалась, когда ключевая ставка была 7%. Эта ОФЗ разместилась с купоном 7% и по номиналу. Теперь рыночная ставка не 7%, а, скажем, 9%. Разумеется, никто не будет сейчас покупать облигацию, которая в год платит 7%, за ее номинал. Инвестор хочет получить доходность 9%, а чтобы получить такую доходность, требуется, чтобы бумага торговалась ниже своего номинала. Выше номинала облигации будут торговаться, когда ставки упадут: для получения более высокого фиксированного купона надо будет доплатить к номиналу, — пояснил он.

Филипп Оринич добавил, что цена облигаций зависит от многих параметров, в которые входят текущие процентные ставки и, соответственно, доходности на рынке, срок погашения, либо срок оферты, а также ставки купона.