За чем следить инвестору на этой неделе
От каких компаний ждать раскрытия итогов их деятельности и как будут вести себя курсы валют.
От каких компаний ждать раскрытия итогов их деятельности и как будут вести себя курсы валют.
На этой неделе ожидается публикация результатов нескольких крупных эмитентов за первое полугодие и II квартал 2023 года, сообщил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В понедельник, 24 июля, ими поделятся «Норникель», «Русгидро» и «Русагро». В зависимости от результатов отчетности компаний стоимость их акций может либо возрасти, либо упасть.
Во вторник об итогах своей деятельности также сообщит компания Positive Technologies, добавил эксперт. Помимо того, 25 июля станет последним днем торгов акций Polymetal на Мосбирже в режиме расчетов Т+2 (когда покупатель ценной бумаги становится ее владельцем на второй день после заключения сделки). Торги возобновятся в кратчайшие сроки после завершения редомиляции компании — когда она будет перерегистрирована в Казахстане.
В среду, 26 июля, также ожидается решение ФРС США по ключевой ставке, сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Помимо того, на следующий день пройдет заседание Европейского центробанка.
В пятницу завершается программа приобретения акций «Детского мира» путем подачи заявок на торгах Мосбиржи, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Помимо того, 28 июля будет опубликован операционный отчет «Ленты».
Эта неделя станет последней для торгов российскими акциями в режиме Т+2, отметил Альберт Короев. Далее они будут торговаться в режиме Т+1 — когда покупатель становится владельцем ценных бумаг на следующий день после заключения сделки.
Курс доллара на этой неделе продолжит торговаться в диапазоне 89−92 рублей при отсутствии внезапного и существенного негатива, сообщили в «Цифра брокер».