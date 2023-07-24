Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, “дроповые” банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».

В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.