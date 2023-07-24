04:25 (мск), источник: © РИА Новости

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Источник: Reuters

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, “дроповые” банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».

В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.

В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.

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