Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, “дроповые” банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».
В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций — самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.
В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.