По бычьему велению: индекс Мосбиржи к осени может достичь 3000 пунктов

Российский фондовый рынок к началу осени пробьет отметку 3000 пунктов. Таковы результаты консенсус-опроса, проведенного «Известиями» среди крупных брокеров и кредитных организаций. Толкать их вверх будут дивидендный сезон, возврат компаний к раскрытию финотчетности и ослабление рубля. Однако перед подъемом индексов не исключено и их движение вниз, предупреждают аналитики. Затем изменить расклад сил на рынке и помешать росту могут геополитика, увеличение налогового бремени на крупный бизнес и другие факторы, полагают эксперты.

На старт, внимание, вверх

К началу сентября индекс Мосбиржи будет торговаться на уровне 3000−3030 пунктов, следует из оценок опрошенных «Известиями» экспертов. Летом-осенью восходящий тренд на российской фондовой бирже (бычий рынок) сохранится — ближайшие цели по росту индекса Мосбиржи составляют 3000−3100 пунктов, подчеркнули в РСХБ. Основными факторами поддержки рынка в этот период могут стать ограниченные возможности для вложений вне периметра РФ, которые простимулируют граждан реинвестировать полученные дивиденды, а также постепенное восстановление цен на сырьевых рынках, сообщили в банке.

Индекс Мосбиржи на начало осени может торговаться в диапазоне 3000−3050 пунктов, а РТС (включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов) — 1040−1060, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

По его мнению, в пользу роста индикаторов сыграют фундаментальная недооцененность российского рынка, дивидендный сезон и раскрытие компаниями с 1 июля финансовой отчетности.

— Также за рост рынка выступают слабый рубль и возврат цен на Brent к $80 за баррель, поскольку это позитивно для акций нефтяников, а общая слабость нацвалюты — для экспортеров в целом, — указал специалист.

Дальнейшая рыночная динамика может быть более сдержанной, чем наблюдалось до настоящего времени, из-за меньшего влияния дивидендного фактора, допустила аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. При этом она не исключила, что подъему котировок акций будут способствовать сильные корпоративные отчеты.

Фактор реинвестирования уже малорелевантен, так как почти все крупнейшие плательщики дивидендов перечислили деньги, пояснила руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. По ее словам, в последние недели рост на рынке акций объясняется в основном девальвацией рубля. При продолжении тенденции вслед за валютой подтянется и фондовая биржа, если не случится форс-мажор. Тогда к осени индекс Мосбиржи может протестировать психологическую отметку 3000 пунктов. Снижение курса рубля — сейчас главный драйвер роста, хотя с точки зрения экономики его нельзя назвать позитивным, резюмировала эксперт.

На горизонте одного года совокупная доходность рынка российских акций может составить около 10%, оценил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Значение индекса Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 пунктов при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%, добавил он.

— Индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде, и пока причин его смены нет. В июле и августе ожидаем его приблизительно на плюс-минус текущих уровнях (на 21 июля он торгуется на уровне 2890−2913 пунктов. — «Известия»), если не произойдет шокирующих событий, — считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Сейчас геополитические риски по-прежнему высоки, курс доллара растет, и Запад продолжает вводить новые санкции, отметил эксперт. Тем не менее индекс Мосбиржи может продолжить свой рост и достичь отметки 3000 пунктов. Однако до этого возможна его небольшая коррекция в район 2820.

Факторы давления

В то же время стоит помнить и о неотыгранных факторах, предупреждает Наталья Малых из «Финама». Речь о таких рисках, как обострение ситуации из-за отмены зерновой сделки и увеличение налогов для финансирования дефицита бюджета. Участие в так называемой черноморской зерновой инициативе, позволяющей в том числе экспортировать украинское продовольствие, Россия приостановила 17 июля.

Кроме того, по ее словам, инфляционное давление и девальвация рубля создают предпосылки для повышения процентных ставок ЦБ и на долговом рынке, что также отразится на рынке. Так, 21 июля регулятор принял решение повысить ключевую на 1 п.п., до 8,5%. Не стоит списывать со счетов и ожидания снижения дивидендов в нефтегазовом секторе, который формирует почти половину капитализации индекса Мосбиржи, и фактор ослабления нацвалюты на фоне падения цен на нефть, демпфера и увеличения налогов. Кроме того, прогнозируемая в развитых странах околонулевая динамика ВВП или уход в рецессию могут сказаться на спросе на сырье.

По оценкам Евгения Калянова из БКС, основными факторами, оказывающими давление на рынок, остаются геополитика, а также риск рецессии в США. В частности, это может вызвать негативное влияние на мировую экономику и более медленный, чем ожидалось, рост китайской. Последнее также способно повлечь снижение спроса на сырье и металлы, поставляемые из России, пояснил он.

— Если мы увидим улучшение геополитической обстановки, какие-то намеки на развязку ситуации, то можем стать свидетелями взрывного роста фондового рынка. Тогда индекс Мосбиржи может уйти к отметке 3600 пунктов. А по РТС видятся уровни 1200−1300 или выше, — допустил Александр Цыганов из «Цифра брокер».