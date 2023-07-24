Откликать внимание: ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом игр

Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Ущерб от таких финпирамид только за первое полугодие может достигать $5−6 млн, заявили «Известиям» эксперты.

Новый тренд

В России выросло число финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры, сообщили «Известиям» в Центробанке. Более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй».

— Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента, — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что увеличение количества финансовых пирамид связано «с текущей экономической ситуацией и заинтересованностью населения в допзаработке», чем и пользуются мошенники.

— В то же время Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действуют в интернете, — подчеркнули в ЦБ. — Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях.

Сейчас большинство пирамид — это небольшие анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия, рассказали в Центробанке.

Организаторы таких схем таргетируют предложения с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников, а для продвижения активно используют соцсети и мессенджеры.

В настоящий момент известно около 100 разновидностей подобных игр, рассказал «Известиям» директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов.

— Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса, — сказал он. — Это, например, такие проекты, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и другие. Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в 2−5 тыс. рублей и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода.

Доход формируется либо за счет привлечения дополнительных игроков, которые будут делать покупки, либо роста покупок действующих игроков, пояснил доцент кафедры экономики и информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

— Но обещание на вывод средств в определенный момент просто перестает выполняться. Все вложенные деньги исчезают, — сказал он.

Экономика игры

В таких мошеннических схемах активно работает принцип реферальной программы, когда пользователь должен подключить к проекту новых участников и якобы получать за это доход, рассказал Григорий Осипов.

— В таких играх используется как игровая валюта, так и распространенная криптовалюта. Проекты на своих сайтах рекламируют деятельность, показывая крупные суммы выплат участникам, — добавил он.

Рост популярности цифровых валют привлекает мошенников, предлагающих ложные инвестиционные возможности в этой области. Все большую популярность приобретают игры на основе технологии блокчейн, подчеркнул партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров.

— Игроки верят, что если смогут заработать виртуальные деньги внутри игры, то переведут эти средства на свой реальный счет, — пояснил он. — Но, когда поток новых пользователей и средств иссякает, игра закрывается и вывести вложенные средства становится невозможным.

Иногда игры все же платят некоторое время, но не более трех-шести месяцев, поскольку проект редко живет больше года, рассказал «Известиями» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

— А потом компания исчезает вместе со всем капиталом, — сказал он. — Если игра только появилась, для вывода денег просят пополнить баланс и привлечь некоторое количество рефералов, то лучше сразу же покинуть такой проект.

Основной канал привлечения участников — это реклама.

— Люди охотно играют. Поэтому стабильно растет не только аудитория онлайн-игр, но и количество людей, которые платят за игры, — отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. — Плюс игроманы достаточно азартны по своей натуре. Все это создает благодатную почву для построения финансовых пирамид.

При этом, по его словам, реальных схем заработать на таких играх не так много: это удается только небольшому числу профессионалов.

По словам Григория Осипова, системы, по которой мошенники получают средства, различаются: они либо не выплачивают «заработанные» деньги, и проект закрывается, либо постоянно навязывают кредиты на игровую деятельность, а также взимают плату на дополнительные услуги.

Пирамидальный ущерб

Ежегодно россияне теряют более 100 млрд рублей от действий финансовых пирамид, рассказал Алексей Тараповский. При этом растет и количество пирамид, и число пострадавших. По словам Григория Осипова, ущерб от экономических онлайн-игр сложно оценить, так как средства размещают в разных платежных системах и криптовалюте. Но он может достигать $5 млн. Такую же оценку дал и Александр Тимофеев.

Партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров и вовсе считает, что ущерб может достигать $6 млн.

За первое полугодие 2023 года ЦБ выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Эта цифра превысила аналогичный прошлогодний показатель на 7%, из них 1139 — финансовые пирамиды.

Аудитория экономических и инвестиционных игр меньше, чем обычных онлайн, рассказал Александр Тимофеев.

— Но на крупных проектах зарегистрировано около 500 тыс. аккаунтов, а в среднем число пользователей составляет от 50 тыс. до 200 тыс., — сказал он.

Новые старые схемы

Мошенники возрождают и некоторые старые форматы, отметили в ЦБ.

«Например, они предлагают работу, которая по факту будет заключаться в привлечении других участников “суперинвестиционного” проекта, — рассказал регулятор. — Только сначала за деньги надо пройти “обучение”, потом привлечь новичков, и если тоже согласятся оплатить “учебу”, то часть этих средств будет передана вам».

Но обещания высоких доходов при минимальных рисках, неясность в отношении прибыли и сильная зависимость от привлечения новых участников — это серьезные признаки подозрительности, которые требуют дополнительной проверки, указала адвокат, к.ю.н. Лала Саркисян.

Она отметила, что чаще всего на удочку попадаются пенсионеры, но, как показывает практика, молодое поколение также стало чаще «инвестировать» в пирамиды.

​— Люди должны осознавать, что пирамиды — это путь в никуда, на котором прибыль получает только основатель схемы, а остальные участники обречены на потерю своих средств, — добавила эксперт.

По ее мнению, для борьбы с подобной практикой необходимо создать специальные комиссии или организации, которые будут контролировать и регулировать финансовые операций с возможностью проведения расследований и предотвращения деятельности финпирамид.

​— Не менее эффективным может быть и ужесточение требований к рекламе и информированию о финансовых инструментах, в том числе обязательное предоставление четкой и полной информации о рисках и возможных последствиях для инвесторов, — считает адвокат.