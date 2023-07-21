В России изменят систему оплаты ЖКУ

В частности, ведомство планирует ввод «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», следует из документа.

«Сейчас деньги попадают на счета УК в общий котел и становятся собственностью организации», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению.

Хотя граждане и могут оплачивать коммунальные ресурсы, например воду или электричество, напрямую ресурсоснабжающим организациям, всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.

Зачастую УК собирают средства, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полном объеме, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.