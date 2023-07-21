Для работников на удаленке и фрилансеров установили единую ставку НДФЛ

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. В том числе он определяет порядок налогообложения доходов сотрудников, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации.

Ставка НДФЛ для них устанавливается в стандартном размере 13% (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то она является налоговым агентом и должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Однако, когда сотрудник работает удаленно, компаниям сложно проверять, является ли он российским налоговым резидентом. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решено унифицировать, пояснял замминистра.

В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Кроме того, закон предусматривает предоставление стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, чьи дети или подопечные признаны недееспособными.

Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую службу сведения, необходимые для получения гражданами такого вычета. Самим же физлицам для его получения будет достаточно направить заявление в налоговую инспекцию по месту жительства.