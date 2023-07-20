Вопрос стимула: чем грозит России замедление китайской экономики
ВВП Китая растет гораздо скромнее, чем можно было ожидать.
ВВП Китая растет гораздо скромнее, чем можно было ожидать.
Рост ВВП Китая во втором квартале составил 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первый взгляд, показатель выглядит не так уж плохо и превосходит плановый результат по итогам всего года (5%). Однако он существенно меньше прогнозов аналитиков. Кроме того, статистика по инфляции и безработице также не оправдала надежд. Почему прекращение пандемийных ограничений слабо поддержало развитие Китая и как это скажется на России и других экономических партнерах Пекина — в материале «Известий».
Аналитики нескольких кредитных организаций предсказывали разные результаты для китайской экономики во II квартале 2023 года. Консенсус-прогнозы давали от 6,8% до 7,1%, рассчитывая на продолжение восстановления ВВП страны. Именно поэтому вышедшая статистика и оказалась настолько разочаровывающей. В «вакууме» 6,3% были бы неплохой, даже хорошей цифрой, но всё дело в эффекте низкой базы.
Поэтому спустя год аналитики рассчитывали, что ВВП должен показать намного лучшие результаты.
Если же сравнивать с I кварталом 2023 года, то с учетом всех сезонных и календарных факторов рост составил всего 0,8% против 2,2% в январе-марте. Если текущие темпы сохранятся до конца года, экономика страны вырастет немногим более чем на 3%: это один из самых слабых результатов с начала века. Ниже было только в 2020-м, когда началась пандемия.
Представитель Национального бюро статистики Китая Фу Линхуэй после выхода отчета заявил, что экономика страны возвращается «на правильный путь» и что показатель второго квартала — лучший среди всех крупных стран мира.
Наряду со статистикой по ВВП вышло еще несколько макроэкономических индикаторов, большая часть которых продемонстрировала весьма разочаровывающую картину.
Так, по итогам июня розничные продажи в КНР выросли на 3,3% — разительный контраст с показателями мая (12,7%). Здесь эффект низкой базы как раз прекратил свое действие и неискаженный результат вышел более чем скромным. Отметим, что 3,3% — это в два с лишним раза ниже среднего показателя за последние 10 лет. Потребители неохотно расстаются с деньгами на фоне скепсиса по поводу восстановления экономики и ситуации с безработицей.
Безработица среди молодежи (16−24 года) достигла нового исторического максимума — 21,3%, увеличившись с 20,8% в мае. Более того, китайские аналитики считают, что в ближайшие пару лет ситуация едва ли улучшится: на рынок труда выйдут миллионы вчерашних студентов, а медленно растущая экономика не обеспечит их достаточным количеством рабочих мест.
Ситуация с ценами также обстоит не лучшим образом.
В июне-2023 потребительские цены не изменились по сравнению с тем же месяцем прошлого года; аналогичные цифры фиксировались и в мае. Между тем цены производителей, которые часто бывают предвестником изменений на потребительском рынке, упали на 5,2% к июню прошлого года и на 0,8% к маю 2023 года.
Наконец, есть проблемы с экспортом, который в прошлом месяце сократился на 12,4% в годовом исчислении. Это неудивительно, учитывая немалые проблемы у большинства торговых партнеров Китая, в первую очередь в «развитом мире» и особенно в Европе. Импорт упал на 6,8%.
Есть, впрочем, и положительные моменты. Так, промпроизводство в июне выросло на 4,4%, причем обрабатывающий сектор прибавил 4,8%. Единственным сектором промышленности, где был зафиксирован спад, стало автомобилестроение, но здесь, напротив, был эффект крайне высокой базы. Так или иначе, но таких положительных новостей от китайской экономики в последнее время было немного.
Статистический негатив может пойти на пользу Китаю, если подвигнет власти на программу экономического стимулирования. К ней Пекин обращался не единожды, самый яркий пример — кризис 2008—2009 годов, когда правительство потратило в общей сложности около $600 млрд. Разговоры об этом ведутся давно, и, скорее всего, поддержку экономики обсудят на заседании Политбюро КПК в этом месяце. Впрочем, на сверхмасштабную программу рассчитывать не приходится: финансирование могут выделить, но не более того, что нужно для достижения целевого показателя по росту ВВП.
Китайские власти стараются избегать наращивания этой цифры, поэтому в последние годы ведут максимально осторожную фискальную и монетарную политику, «затягивая пояса» везде, где только можно.
Как бы то ни было, но за китайской статистикой следит весь мир. Китай находится на втором месте по объему экономики и на первом — по валовым показателям ее прироста, фактически обойдя США в качестве глобального экономического двигателя. Беспокойство по поводу темпов роста КНР выразила даже министр финансов США Джанет Йеллен, заявив, что негатив из Китая может перелиться и в Америку.
Впрочем, у американцев достаточно своих проблем, начиная с эффекта от сверхвысоких ставок рефинансирования.
Для России рост китайской экономики — важная тема, так как Москва в последние годы значительно увеличила свой и без того солидный товарооборот с Пекином. Но влияние КНР на Россию может быть и опосредованным — через общий спрос в мировой экономике. Как рассказала в беседе с «Известиями» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Китай — крупнейший импортер сырья в мире, и ухудшение прогнозов роста его экономики может означать меньший спрос на сырье и товары, импортируемые из других стран.
Мировые цены на сырье сейчас ниже, чем они могли бы быть, если бы китайская экономика развивалась согласно прогнозу. Тем не менее во внешней торговле Китая и России пока всё хорошо: по данным китайской статистики, за последние полгода товарооборот между странами вырос на 40,6% и достиг рекордных $114,5 млрд.
Впрочем, рост товарооборота связан преимущественно с увеличением китайских поставок в РФ (в частности, автомобилей), в то же время импорт из России выглядит более сдержанным, добавляет собеседница. В денежном выражении экспорт Пекина в первой половине 2023 года достиг $52,28 млрд (+78,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года). Поставки из России выросли на 19,4%, составив $62,26 млрд, поделилась аналитик.
По ее мнению, во II полугодии 2023 года правительство и ЦБ Китая всё же усилят стимулирующие меры для оживления экономической активности в стране.
— В частности, от ЦБ Китая ожидают снижения нормативов обязательного резервирования и, возможно, снижения базовых процентных ставок, что должно удешевить финансирование для населения и бизнеса. Вероятны меры поддержки строительства, внутреннего потребления, инвестиций в увеличение технологической независимости, особенно в условиях внешнеторговых ограничений со стороны США. По данным агентства «Синьхуа», власти Китая объявили о продлении налоговых льгот при покупке автомобилей на новых источниках энергии (NEV) до конца 2027 года, — рассказала Ольга Беленькая.
Объем российского экспорта в Китай вырастет незначительно, если не будут приняты меры по дополнительному стимулированию и снижению долгового бремени китайской строительной отрасли, считает советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.
— Китайские застройщики могут закупать российский металл и расширять взаимодействие в зависимости от того, на какой стадии цикла они находятся. Если же поддерживающие инициативы будут приняты, то экспорт из России может показать более внушительный рост, — прогнозирует эксперт.
Дмитрий Мигунов