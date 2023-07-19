Оценка ценностей: власти обяжут банки контролировать операции с драгметаллами

Власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Такой законопроект разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг, говорится в документах к правительственному часу от 12 июля (есть у «Известий»). Там отмечается, что это позволит снизить теневой оборот в отрасли. В аппарате правительства информацию подтвердили и добавили, что сейчас проект готовится к внесению в кабмин. Нововведения потребуют дополнительных затрат и перестройки бизнес-процессов, заявили в крупнейших кредитных организациях. Эксперты считают инициативу логичной, поскольку с ростом интереса россиян к слиткам стало больше случаев с отмыванием средств.

До последнего слитка

Операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег. Об этом говорится в документах к правительственному часу, который состоялся 12 июля в Госдуме, за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко (есть у «Известий», подлинность подтвердили источники, близкие к кабмину).

Согласно закону об отмывании преступных доходов, организации в сфере драгметаллов, включая кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов. Компании сообщают Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. В случае выявления рисков отмывания средств информация направляется в правоохранительные органы, отмечается в материалах к правчасу.

В настоящее время Минфин совместно с Росфинмониторингом разрабатывают законопроект об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами. Сейчас кредитные организации не должны проверять все такие сделки. Этот шаг позволит сократить теневой оборот в отрасли, говорится в документах парламента. Информацию «Известиям» подтвердили в аппарате правительства. Там отметили, что инициатива проходит необходимые процедуры для подготовки к внесению в кабмин.

Справка «Известий»

К банковским операциям с драгоценностями относят покупку и продажу изделий, открытие металлических счетов. Кредитные организации реализуют золото, серебро, платину, представленные в слитках и монетах, а также бриллианты. С прошлого года физлица могут покупать инвестиционные слитки и алмазы без уплаты налога на добавленную стоимость, ставка которого раньше составляла 20%.

«Известия» запросили крупнейшие финорганизации о том, как они осуществляют контроль за драгметаллами.

При обслуживании клиентов в рамках таких сделок собирается комплект документов о поставщике, а также сведения об учете контрагента в Федеральной пробирной палате, рассказали в пресс-службе ПСБ.

Операции с драгоценностями отражаются в банковских системах, отметили в ВТБ. Там добавили: информацию же об их происхождении кредитные организации получают из ответов клиентов.

— Самый безопасный вариант для банка — закупать металл на аффинажных заводах. У каждого слитка есть документы (сертификат, паспорт, спецификация), то есть производитель дает гарантию того, что это подлинное изделие, а не подделка. Тогда как приобретение драгоценностей у физлиц потребует дополнительных проверок и затрат, — поделился начальник отдела операций с драгметаллами УБРиР Евгений Афанасьев.

«Известия» направили запрос в Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ.

Подводные камни

В то же время часть кредитных организаций не поддерживает инициативу Минфина. В пресс-службе ВТБ заявили, что реализация такой проверки потребует дополнительных трудозатрат и финансовых вложений. Нужно будет внедрить новые автоматизированные процедуры, а также перестроить отдельные бизнес-процессы в части взаимодействия структурных подразделений, отметили там.

— Существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно, не нужно придумывать нового. Все операции и так подлежат обязательным проверкам в соответствии с федеральным законом. Банки вряд ли поддержат эту инициативу, — считает Евгений Афанасьев из УБРиР.

При этом в «Зените» положительно оценили нововведение. Там отметили, что для этого потребуются незначительные доработки ПО действующей системы контроля.

Сейчас финорганизации нередко просят раскрыть дополнительную информацию и подтвердить источники происхождения, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, после изменения системы контроль будет осуществляться прежним способом, однако появятся общие критерии оценки той или иной операции.

— Интерес россиян к драгметаллам находится на высоком уровне. В 2022-м было куплено 75 т слитков, а в предыдущие годы показатель был на уровне 5 т. Причина в отмене НДС. У такой популярности есть подводные камни — например, отмывание и вывод средств за рубеж. Еще зимой правительство, рынок и регулятор задумались о способах контроля над ситуацией, — рассказал эксперт.

Драгметаллы традиционно используются гражданами в качестве способа сохранения своих сбережений и защиты их от обесценения, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

— Если не брать ювелирные изделия, оборот по которым проходит через специальные магазины, операции физлиц с металлами проходят через банки. Потому возложение на финорганизации функции контроля выглядит вполне логичным, — полагает эксперт.