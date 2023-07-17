На круги своя: российские акции отыграли падение 2022 года
Бумаги отечественных компаний могут еще немного подрасти до конца года.
Бумаги отечественных компаний могут еще немного подрасти до конца года.
Индекс Московской биржи на прошедшей неделе пересек отметку в 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Таким образом, российскому рынку акций удалось отыграть все потери с начала СВО менее чем за полтора года. В ближайшее время котировки могут еще подрасти. Не в последнюю очередь фондовый рынок поддерживает слабый рубль (в особенности он «полезен» металлургам), а также щедрая выплата дивидендов. О том, как российские акции пережили многие месяцы спада и что их ждет в ближайшем будущем, — в материале «Известий».
Провал 2022 года стал одним из самых тяжелых в истории фондового рынка России. В какой-то момент падение индекса Мосбиржи по сравнению с пиком составило почти 60%. Более мощный спад фиксировался только во время кризиса 2008 года, когда нижняя точка составляла менее трети в сравнении с предкризисным пиком. Говорить о полном восстановлении пока не стоит: накопленная инфляция с февраля 2022 года составила около 13%, так что нынешние 2900 пунктов «весят» существенно ниже, чем 17 месяцев назад.
Тем не менее результат вполне солидный. Отдельные бумаги не только сумели полностью восстановиться к уровням февраля 2022 года, но и приблизиться или даже превзойти свои исторические пики (например, производители удобрений или компании химпрома).
В 2022 году число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на 6,1 млн человек, или более чем на 35%. В первом полугодии 2023 года к ним добавились еще около 3 млн человек.
Таким образом, тренд, связанный с массовым выходом россиян на биржу, только усилился. Доля физлиц на рынке акций и вовсе достигла 80%: нечастое явление в мире биржевых рынков (китайский показатель, кстати, близок). Эффект возникает двойственный: с одной стороны, доминирование институциональных инвесторов придает биржевой торговле большую надежность, с другой — мелкие частники сглаживают волатильность, продавая акции, когда они растут, и покупая — когда снижаются.
Особенно ярко это выглядит в ситуации, когда после выплаты дивидендов мелкие игроки вновь скупают на полученные средства акции, обеспечивая рост даже в сложный период, — то есть последние пару месяцев. Как считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, это один из ключевых факторов поддержки дивидендов у «голубых фишек».
— Средняя дивидендная доходность рынка в целом остается привлекательной (около 8%). Более того, в условиях отсутствия нерезидентов из недружественных стран (ликвидность) фактор реинвестирования крупных дивидендов российских эмитентов частными инвесторами стал более важен для динамики котировок акций, — говорит эксперт.
Но и другие факторы продолжают играть свою роль. По словам аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, росту котировок помогает слабый рубль, который повышает интерес к акциям экспортеров.
— На этой неделе рост цен на нефть оказывает существенную поддержку индексу, — уточняет он. — На цену нефти влияют несколько факторов. Во-первых, США восполнили коммерческие запасы почти на 6 млн баррелей, во-вторых, Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи в августе в размере 1 млн баррелей в сутки, а Россия — дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки.
Как отмечает финансовый аналитик Марк Гойхман, на финансовых рынках в мире значимо повысились позитивные настроения.
— Особенно усилились эти настроения в июле, — добавляет собеседник. — Безработица в США растет, и это тормозит рост цен, а рост инфляции сократился до 3% при целевом уровне 2%. Перспектива смягчения политики ФРС означает удешевление денег, рост рентабельности бизнеса, потребительского спроса и потребности в ресурсах. Это само по себе позитивно для мирового рынка акций, что отражается и на российских эмитентах. Вдобавок это способствует повышению цен на углеводороды.
По словам Гойхмана, сейчас наблюдается достаточно редкий случай: ралли нефтяных цен сопровождается не укреплением, а ослаблением рубля. В результате цена барреля эталонной Brent превысила 7300 рублей, тогда как еще в марте она была порядка 5200 рублей.
— Учитывая, что издержки компаний — в основном рублевые, такая динамика поднимает не только выручку, но и прибыльность компаний-эмитентов. А акции любят прибыли, — указал аналитик.
Кроме того, Василий Карпунин отметил более быстрое восстановление и адаптацию российской экономики к новым внешним условиям, а также привлекательное среднее соотношение цены акций и прибыли наших компаний-эмитентов. Наконец, положительно сказался на ситуации и возврат компаний к раскрытию информации.
Что касается перспектив российского рынка акций в ближайшем будущем, то эксперты допускают дальнейший рост котировок, хотя и с оговорками.
— До конца года мы ожидаем рынок выше 2900 пунктов, однако не исключаем в ближайшее время и коррекции на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля. Небольшой спад после продолжительной волны роста — здоровая ситуация, которая поможет индексу вернуться к росту до конца года, — заявил Даниил Болотских.
Он отдельно выделил сектор металлов, который может быть интересен на фоне слабого рубля, однако стоит учитывать высокие риски инвестирования в отрасль из-за отсутствия отчетности.
По мнению Марка Гойхмана, потенциал роста не исчерпан, поскольку действие положительных факторов имеет лаг по времени и может проявляться в дальнейшей среднесрочной перспективе. С технических позиций уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит привлекательным и достижимым.
-— Однако поднимающаяся инфляция, вероятное повышение до конца года ключевой ставки ЦБ РФ и ставок ведущих мировых ЦБ, а также увеличение налоговых выплат для многих экспортеров и геополитические риски — всё это может затормозить ралли акций. Поэтому диапазон для индекса Мосбиржи может быть достаточно широким: 2600−3100 пунктов, — прогнозирует эксперт.
— Среди акций сильную динамику могут показывать бумаги нефтяного и финансового сектора, а также ряд металлургов. Но все-таки подход к инвестированию по конкретным отраслям сейчас не самый лучший вариант. Почти в каждой отрасли есть и фавориты, и не самые перспективные бумаги. Важен селективный подход к составлению портфеля, — считает собеседник.
В свою очередь, советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков заявил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от движения курса валюты и от внешних факторов.
— Замедление может начаться осенью после сворачивания фискальных стимулов в США и, следовательно, снижения спроса на природные ресурсы. С другой стороны, Китай к тому моменту постарается поддержать экономику, что должно положительно сказаться и на российском экспорте, — заключил он.