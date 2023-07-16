Пораскинули долгами: россияне стали активнее гасить микрозаймы досрочно

Такое поведение выгоднее и для граждан, поскольку они экономят на процентах, и для кредиторов, так как потери на дефолтах значительно выше.

Дневной процент

В России доля микрозаймов с полным или досрочным погашением по итогам II квартала 2023 года выросла до 36,8%. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman по результатам анализа 350 тыс. ссуд, выданных по всей стране не только этой компанией, но и другими. Это максимум с момента проведения такого мониторинга — с 2018 года. Речь идет о сегменте Installment (займах от 100 тыс. рублей сроком до полугода с ежемесячным или еженедельным внесением платежей. — «Известия»). Их доля в общем объеме выдачи участников рынка составляет порядка 20−40%, уточняется в материале.

Для сравнения: показатель досрочных закрытий таких долгов в аналогичном периоде 2022 года равнялся 30,5%, а 2021-го и 2020-го — 23,4% и 14,7% соответственно. Доля таких погашений постепенно растет, но дважды за этот период она существенно падала: в II квартале 2020-го на фоне пандемии — до 14,7% и 2022-го на фоне начала спецоперации — до 30,5%.

Тренд сопровождается снижением потребительской активности заемщиков, они переходят на сберегательную модель, уверены авторы мониторинга. По их мнению, сказывается и постепенная адаптация экономики к новым вызовам.

Для заемщиков главные плюсы заключаются в закрытии долговых обязательств и экономии денег на процентах, отметили в Moneyman. Тогда как для кредиторов на краткосрочном горизонте такие погашения снижают процентный доход, но в более отдаленной перспективе они нивелируют или исключают риск невозврата по таким обязательствам. Отмечается, что работа с ушедшим в дефолт клиентом для МФО экономически менее выгодна, чем упущенный доход из-за закрытия займа раньше времени.

В Банке России «Известиям» отметили, что введенные ограничения позволят заемщикам сэкономить на платежах до 5 млрд рублей в год. Однако не все игроки выдерживают регуляторное давление: часть компаний покидает рынок после каждого введения новых ставок. В основном это небольшие организации, которые не смогли перестроить свои бизнес-модели и не выдержали конкуренции с крупными игроками. При этом их уход не сказывается на доступности услуг для населения, заверили в регуляторе.

С начала 2023-го Центробанк ужесточил требования к выдаче ссуд, чтобы снизить закредитованность населения. Регулятор установил для банков с универсальной лицензией и МФО новые значения макропруденциальных лимитов (ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов). Также с 1 июля максимальная ставка по микрозаймам снизилась с 1 до 0,8% в день.

Мотивация в действии

Доля досрочных погашений по обязательствам, оформленным гражданами в 2023-м, в ГК Eqvanta составляет 21%, что выше значения прошлого года (19,3%), подтвердил тренд «Известиям» директор компании по рискам Ион Болобошенку. Он добавил, что в приведенной статистике речь идет о закрытии займов в течение первых трех недель после выдачи.

— Рост доли досрочных погашений в этом году отчасти связан с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами. Их ужесточение с 1 июля, вероятно, сохранит тренд. После снижения предельной дневной ставки до 0,8% стоит ожидать смещения части клиентов из краткосрочного сегмента (PDL — до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней. — «Известия») в среднесрочный (Installment). Это может повлечь дополнительный прирост досрочных закрытий займов в последней категории. Так как у некоторых клиентов сохранится привычка погасить весь долг разом, не распределяя сумму на несколько платежей, — пояснил Ион Болобошенку.

Доля досрочных погашений в рассматриваемом сегменте в II квартале 2023-го достигла 33,2% против прошлогодних 27,8%, сообщили и в микрофинансовой компании Moneyman. По словам ее директора по маркетингу Андрея Грезнева, укрепление тренда характерно в связи со снижением максимальной ставки на рынке МФО с начала июля. Часть клиентов будет заинтересована в том, чтобы закрыть досрочно оформленные ранее займы и взять новые на более привлекательных условиях.

В компании «МигКредит» также отметили, что наблюдают рост досрочных закрытий среднесрочных потребительских ссуд на рынке МФО. Там считают, что тенденция может быть связана с последними регуляторными изменениями, что стимулирует клиентов перезаключать договоры. Но в первую очередь это касается кредитов до зарплаты, которые обычно выдавались под максимальный процент.

— Рост досрочных погашений гражданами займов сопровождается общей динамикой повышения финансовой грамотности россиян, — указал эксперт консалтинговой компании «Бинкор» Андрей Пухнаревич.

По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, конъюнктура рыночных процентных ставок по займам на фоне вступления в силу требований по макропруденциальным лимитам изменилась. В результате стоимость отдельных категорий среднесрочных кредитов для заемщика приблизилась к стоимости краткосрочных. Это может побуждать клиентов МФО гасить более длинные и дорогие ссуды раньше фактического срока, отметил он.

— Сейчас мы видим стабилизацию ситуации в экономике, которая в принципе повлияла на платежеспособность россиян. Периоды прошлых кризисов показали, что граждане в такие моменты переходят на сберегательную модель, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать займы, — отметил председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев.