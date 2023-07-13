Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, сообщил ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, сообщил ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.
Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.
По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.