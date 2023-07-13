16:55 (мск), источник: © РИА Новости

Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, сообщил ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года.

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Источник: Reuters

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.

Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.

По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.

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