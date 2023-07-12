Поставщики гаджетов в России готовятся повышать цены

К началу этой недели курс Центробанка составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем тремя месяцами ранее. В июне технику закупали по 75−80 рублей за доллар. Если этот показатель удержится на уровне 90−100 рублей, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10%, считает сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь вырастут розничные цены на смартфоны: компьютеры продаются в меньшем количестве, да и меняют их реже, отметил источник.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает этот прогноз оптимистичным и не исключает, что гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10−20% к концу июля. В частности, уже прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме, точечно поставляются определенные модели, утверждает он.

Если курс доллара удержится на уровне 90−100 рублей еще полторы-две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, увеличение цен неизбежно, полагает эксперт. По его словам, с аналогичной проблемой сейчас столкнулись все компании, которые импортируют бытовую технику и электронику премиум-класса.

Бизнес в сентябре ждет появления на рынке iPhone нового поколения. Цены на новинки Apple могут быть выше тех, что ожидались пару месяцев назад, на 15−20%, рассказал «Известиям» сотрудник одного из крупных продавцов электроники. Больших закупок сейчас не делают, поэтому запасы относительно небольшие, на несколько недель, отметил он.