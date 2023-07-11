ЦБ заявил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту

«Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 миллиарда рублей, в то время как в апреле их прирост был почти в два раза больше (+401 миллиард рублей). Вложения населения в иностранную наличную валюту в мае (так же как в марте — апреле) продолжали сокращаться (-23,9 миллиарда в рублевом эквиваленте)», — сообщил регулятор.