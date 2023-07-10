«Траст» продал 90 процентов банка «Точка» за 41,5 миллиарда рублей

«Завершился аукцион по продаже “Трастом” 90,01 процента акций АО “Точка”. Цена составила 41,5 миллиарда рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года», — говорится в пресс-релизе «Траста».

Как пояснили в банке «Точка», его топ-менеджмент совместно с консорциумом инвесторов, куда вошла группа «Интеррос», консолидируют сто процентов АО «Точка».

«По итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100 процентов АО “Точка” по цене, определившейся в результате аукциона», — отметили в банке.