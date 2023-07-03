Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 24 гражданина России, а их общее состояние на 3 июля составляет 289,21 миллиарда долларов.

Самым богатым из них остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года уменьшил состояние на 28,9 миллиона долларов, до 28,5 миллиарда. Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,5 миллиарда долларов, до 26,1 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,22 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда.

На четвертом месте находится Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 20,2 миллиарда долларов, рост составил 4,8 миллиарда. На пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), обедневший на 126 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,3 миллиарда. Шестое место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 475 миллионов долларов — до 18,2 миллиарда.

Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа «Онэксим»): его состояние увеличилось на 1,46 миллиарда долларов, до 14,7 миллиарда. На восьмом месте находится совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 1,29 миллиарда долларов с начала года и составляет 13,1 миллиарда.

Девятое место занимает бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние уменьшилось на 1,57 миллиарда долларов, до 11,6 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 237 миллионов долларов, до 11,5 миллиарда.