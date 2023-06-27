Есть чем покрыть: ЦБ установит минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт, заявили «Известиям» в регуляторе. В случае несанкционированного списания средств страховщик будет обязан возместить клиенту либо полностью всю сумму, либо не менее 100 тыс. рублей, если размер хищения превысит это значение. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2023-го. Сейчас россияне почти не получают выплат по таким полисам, поэтому ужесточение требований поможет повысить их ценность, считают эксперты. Однако, по их мнению, следует четко прописать, что должно входить в покрытие продукта, а за какие кражи будут нести ответственность банки.

Ценный порог

ЦБ повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который устанавливает обязательные требования к покрытию. Его обсуждение завершилось 11 июня.

По новой редакции документа, для таких полисов введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Страховщик будет обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. А в случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023-го.

По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. рублей. Поэтому введение описанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба, считают в ЦБ. Там добавили: при этом компания будет вправе установить и более высокую компенсацию.

Планируется также разграничить ответственность страховщика и банка. Из покрытия должны быть исключены случаи, когда кредитная организация обязана возвращать клиенту сумму списания по уже действующему закону «О Национальной платежной системе». При этом ЦБ не будет требовать включать риски социальной инженерии в полисы, сообщали ранее в регуляторе.

По закону «О Национальной платежной системе» от 2011 года, если клиент самостоятельно не передал мошенникам банковские сведения, которые позволили украсть у него деньги (ПИН-код, СМС-код и другие), кредитная организация обязана полностью возместить ему похищенные средства. Однако срок возврата не установлен.

В марте 2023-го Госдума в первом чтении приняла подготовленный при участии ЦБ законопроект, который ужесточает требования по возврату средств, украденных мошенниками. Если банк допустил перечисление на счет, который содержится в базе регулятора о «случаях и попытках переводов без согласия клиента», он должен будет возместить всю сумму. В начале года президент поручал ЦБ и правительству подготовить для банков правила выплат клиентам, обманутым мошенниками.

Справка «Известий»

За I квартал 2023-го объем операций без согласия клиентов превысил 4,5 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Показатель вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля социальной инженерии достигла 50,5%. А процент возвращенных банками средств составил всего 4,3%.

В поисках покрытия.

Участники рынка поддержали инициативу повысить потребительскую ценность страхования карт. Однако можно снизить минимальный порог возмещения до 50 тыс. рублей, считают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там пояснили: этой суммы хватило бы для покрытия подавляющего числа хищений. При этом компании смогли бы устанавливать более привлекательные цены для полисов.

Также стоит передвинуть срок вступления в силу документа до января 2024 года, отметили в ВСС. К октябрю участники рынка могут не успеть перестроить свои бизнес-процессы и IT-системы.

В случае принятия нововведений потребуется небольшая доработка полисов и документации, отметили в «Совкомбанк Страховании». Вероятно, минимальные тарифы также вырастут, однако продукты останутся доступны для всех слоев населения. Причем предлагаемые требования не будут избыточны, считают в пресс-службе компании.

Банковские менеджеры нередко навязывают клиентам полисы, по которым практически невозможно получить выплату, сообщили в «Югории». Там пояснили: доля отказов в возмещении по таким страховкам составляет 40−60%, а размер комиссий достигает 80−90%. После установки минимального порога компенсаций потребительская ценность продукта вырастет.

Предлагаемые ЦБ требования позволят повысить доверие россиян к этому виду защиты, считает начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов. Он добавил: полис будет покрывать риски утраты «пластика», в том числе его кражи. А также учитывать несанкционированные списания под угрозой насилия над клиентом или с использованием данных о карте, полученных с помощью фишинга.

Однако исключением станет мошенничество с применением социальной инженерии, подчеркнул Роман Варламов. Сложная доказуемость состава таких случаев в числе прочего препятствует предложению подобной защиты, объяснили в «Совкомбанк Страховании». Кроме перечисленных опасностей полис может покрывать также хищение наличных денег в течение шести часов после их снятия в банкомате и списание средств после кражи или потери «пластика», добавили в компании.

Новый стандарт будет защищать от случаев проведения операций по картам без согласия клиентов: скимминга (кражи данных «пластика», когда она вставляется в банкомат), фишинга (их передача злоумышленникам через фейковый сайт в интернете), а также утраты или повреждения «пластика», добавили в пресс-службе ВТБ.

Цена уже существующих на рынке продуктов варьируется от 300 рублей до 7 тыс. в год, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако практика работы с сигналами от граждан показывает, что антимошеннические страховки карт сейчас совершенно бесполезны для потребителя, считает эксперт платформы «Мошеловка» и портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова.

Она пояснила: если списание происходит из-за атак на системы банка, то возместить клиенту похищенные деньги обязана кредитная организация. Если же мошенники вынудили человека сообщить персональные данные с использованием методов социальной инженерии — такой случай обычно считается исключением из покрытия. Поэтому нужно четко обозначить, что понимается под несанкционированным списанием и что включается в полис.