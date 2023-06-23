Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам в юанях

«Сбербанк несколько раз в этом году повысил доходность вклада в юанях, чтобы предоставить своим клиентам удобный инструмент для диверсификации накоплений. Интерес к китайской валюте постепенно растет, объем средств клиентов в юанях с начала 2023 года увеличился на 60%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбера».

«Сбер» поднял проценты по юаневым вкладам на сроки от месяца до трех лет с диапазона 1,1−2,92% до 1,1−3%, сообщили в call-центре кредитной организации. Альфа-банк увеличил ставки по депозитам в китайской валюте с диапазона 2,6−3,85% до 2,95−4,24%.

В МКБ проценты достигли диапазона 2,8−3,5%, а в ВТБ — уровня 2,76−3,35%, рассказали в их call-центрах. Помимо этого, «Открытие» с 13 июня также повысило проценты по всем юаневым депозитам до 2,8%. Также ГПБ увеличил максимальную ставку по ставкам в китайской валюте до 2,5%. Кроме того, «Сбер» повысил проценты по вкладам в юанях на три и шесть месяцев до 2,6%.