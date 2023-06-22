Первые жилищные кредиты под 2% в Арктике выдадут до конца года

«Если всё будет выполнено в срок, то первые арктические ипотеки уже могут быть выданы в этом году. Выполнены необходимые расчеты, сумма получилась внушительная: предполагаемое расширение условий программы потребует выделения дополнительного финансирования в размере 148,2 млрд рублей до 2050 года. Министерство [по развитию Дальнего Востока и Арктики] подготовило доклад в адрес главы кабмина о том, что есть такая инициатива», — заявил Александр Спиридонов.

Деньги на распространение льготной ипотеки на всю Арктику готовятся заложить в бюджете на этот и плановые 2024−2025 годы. Впрочем, сегодня допустимы три способа привлечения средств: помимо поправок в бюджет возможно перераспределение средств из других программ и привлечение из резервного фонда.

Запуск новой льготной ипотеки в этом году не исключил и глава одного из арктических регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м жилой площади.

Ранее «Известия» сообщали, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручение по льготной ипотеке в зоне Арктики Минфину, Минстрою и Минвостокразвития. Теперь в кабмине намерены распространить на всю Арктическую зону уже действующую на Дальнем Востоке программу, по которой кредиты выдаются под 2% годовых.

Это станет новацией для покупки жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Карелии, Коми, Красноярском крае и Архангельской области. В зону Арктики также входят республика Саха (Якутия) и Чукотка — там «Дальневосточная ипотека» уже действует.