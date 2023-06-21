Золотой в запас: ЦБ в полтора раза увеличит выпуск инвестмонет

Банк России планирует в 2023-м выпустить шесть видов инвестиционных монет общим тиражом до 1,45 млн штук, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году (905 тыс. штук). В кредитных организациях подтвердили, что спрос на такой инструмент сбережений вырос. Он наряду с золотом стал защитным активом на фоне сложностей с вложениями в доллары и евро. Эксперты считают, что спрос на монеты близок к насыщению, он может упасть на фоне эффекта высокой базы прошлого года и снижения геополитических рисков.

Высокий спрос сохраняется

ЦБ в этом году нарастит выпуск инвестиционных монет из золота и серебра. Если в 2022-м их тираж был 905 тыс. штук (в 2021-м — почти 957 тыс.), то в этом году он составит до 1,45 млн штук, сообщили «Известиям» в регуляторе. Банк России выпустит шесть видов: «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» различного номинала.

Потребность в инвестиционных монетах из драгметаллов у распространителей (банки и Гознак) остается на стабильном уровне, отметили в ЦБ. Они передаются кредитным организациям в соответствии с их заявками в течение года — по мере изготовления, добавил регулятор.

Всего ЦБ заключил соглашения о распространении памятных и инвестиционных монет со 121 финансовой организацией. Совершить покупку можно почти в любом крупном банке.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Зенита», наибольшим спросом у населения пользуются «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» номиналом 50 и 100 рублей.

В «Уралсибе» заявили, что не первый год фиксируют высокий интерес на инвестиционные монеты.

— Ежегодно всплеск спроса наблюдается весной, осенью и зимой. Летом он падает в силу сезонных причин. В прошлом году интерес держался в течение всего года. В этом — сохранялся с начала января до начала мая, а после несколько снизился, — отметила начальник управления операций с драгоценными металлами банка Елена Родинкова.

Как подсчитали «Известия», изучив предложения кредитных организаций, цены на инвестиционные монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку. Стоимость зависит от металла, массы и номинала.

В Ассоциации банков России (АБР) назвали недостаточным рост объемов выпуска инвестмонет для насыщения рынка. Ранее вложения в них не пользовались особой популярностью, потому что население и бизнес привыкли хранить сбережения в долларах и евро, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

ЦБ должен изменить модель работы с инвестиционными монетами и перейти от планово-распределительной к рыночной системе, которая подразумевает удовлетворение всех заявок, считает он. Обычно банки понимают, что регулятор значительно не увеличит чеканку, поэтому не запрашивают у него слишком много, хотя спрос со стороны населения есть.

Когда монеты будут перед глазами клиентов в каждом отделении банка и население привыкнет к тому, что их в любое время можно купить, вырастет доверие к этому инструменту, подчеркнул Алексей Войлуков.

Эффект высокой базы

В России ажиотажный спрос на инвестиционные золотые монеты обычно наблюдается в периоды роста геополитических рисков, неопределенностей и высокой волатильности на фондовых биржах, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Наряду с золотыми слитками они выступают в качестве защитного актива. В сложные моменты истории из-за ограниченного тиража покупатели даже могут столкнуться с дефицитом монет в отделениях банков, заявил он.

Спрос на золотые слитки сейчас выше, чем на инвестмонеты, сказал Александр Потавин. Первый инструмент выигрывает в том числе за счет отмены НДС за его покупку.

На сегодня монеты — очень выгодный и ликвидный вариант вложения, заявила президент Ассоциации профессиональных участников рынка драгоценных металлов Юлия Татушина-Чарская. Важное преимущество состоит в том, что их можно приобрести не только в банках, но в специализированных компаниях, добавила она.

Снижение стоимости рубля и невозможность открытия вкладов в долларах и евро делают инвестиционное золото более привлекательным активом для населения, также это способ защитить сбережения от инфляции, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— При этом основным минусом вложений в инструмент выступает высокая добавочная стоимость за счет отдельной переплаты за ее чеканку и гравировку и спрэд (разница между ценой покупки и продажи актива). Необходимо очень бережное хранение инвестиционных золотых монет, так как любая царапина, скол или окисление сразу же снижают их стоимость, — заявил он.

Хранение в домашних условиях повышает риски потери или повреждения физического золота, а в банковских ячейках — несет дополнительные финансовые расходы, сказал Владимир Чернов.

Монеты — самый дешевый способ вложиться в физический драгметалл, ведь слитки обойдутся дороже, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Но в отличие от слитков их сложно вывезти и реализовать за рубежом, обменяв на твердую валюту, сказал эксперт.

В этом году интерес к инвестиционным монетам может замедлиться на фоне эффекта высокой базы 2022-го, считает Владимир Чернов. Уже сейчас спрос близок к насыщению, согласен Валерий Емельянов.

— В условиях падения доходов всё меньше тех, у кого есть свободные средства для долгосрочных сбережений. Это будет тормозить продажи золота, — полагает он.