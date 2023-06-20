Деньги любят на счет: маткапитал хотят использовать в качестве вклада

Маткапитал предложили использовать в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды. Такая депутатская инициатива направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе приводятся данные Социального фонда России (СФР), согласно которым 20,7% маткапитала сегодня не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты — по итогам 2022 года она составила порядка 96,2 млрд рублей. В профильных комитетах ГД отнеслись к инициативе по-разному.

Доверить банкам

Правительство просят разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Такую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — сообщает парламентарий в документе, который есть в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей.

«В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (далее — СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — говорится в обращении в кабмин.

Также правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.

Справка «Известий»

В настоящее время маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам. Размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составляет 589,5 тыс. рублей, на второго — 779 тыс. рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи будет 189,5 тыс. рублей. В 2022 году Пенсионный фонд выдал 911,9 тыс. сертификатов на материнский капитал, число семей-получателей за год снизилось на 13,4%.

В документе Яна Лантратова сообщает, что если ее предложение поддержит правительство, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы.

Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации. Также, по ее мнению, это приведет к повышению устойчивости банковского сектора.

— Постоянно получаю обращения от людей, которые не могут найти подходящие цели для использования материнского капитала. Из представленных возможностей ни одна их семьям не подходит. При этом государство тратит большие средства на его ежегодную индексацию. То есть получается, что такая ситуация невыгодна никому — ни людям, ни государству, — пояснила парламентарий «Известиям».

Она рассказала, что выступала уже с несколькими предложениями по расширению использования средств маткапитала, однако ничего пока не меняется.

— Если мы не готовы разрешить тратить средства маткапитала на новые цели, то давайте дадим возможность им работать не за счет Социального фонда России, а вкладами в банках. Государство сэкономит, а многодетные семьи смогут получить дополнительный доход, который будет для них хорошей поддержкой, — пояснила Яна Лантратова.

«Известия» направили запросы в правительство, Минфин, Минтруд, СФР и ЦБ с предложением оценить перспективы поддержки инициативы.

Просчитать все риски

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали инициативу заслуживающей обсуждения.

— Интересное предложение. Его нужно обсуждать с участием Минфина, ЦБ и Минтруда с пониманием того, что может потребоваться корректировка законодательства. Надо проанализировать, сколько средств тратится сегодня на индексацию, — заявил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.

По его словам, нужно также понимать, выгодно ли будет банкам держать эти деньги у себя с учетом того, что деньги семьям могут потребоваться в любой момент. Кроме того, процентная ставка может быть ниже уровня инфляции, что уже будет невыгодно гражданам.

— Поэтому если это будет добровольная опция, то это одно. С точки зрения экономии бюджета она, конечно, будет, но надо понять все риски, — заявил депутат.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, напротив, отнеслась к инициативе скептически.

— Лично у меня очень большое недоверие ко всем банкам, которые у нас практически все коммерческие. Если какой-то из них разорится, то семьи могут остаться вовсе без денег, — пояснила депутат.

Нужно провести пилот в двух-трех регионах и выбрать первую десятку банков-лидеров, которые могли бы использовать эти средства, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Это, конечно, позитивная инициатива. Но эти деньги — социальная помощь государства. В России нет такой практики, чтобы направлять такие средства на вклады. Хотя, конечно, это может быть выгодно и банкам, и населению, но не надо забывать о рисках, — считает эксперт.

По его словам, чтобы их избежать, можно ограничить долю маткапитала, например, до 30%, которую граждане смогут размещать в качестве банковского депозита. При этом Георгий Остапкович считает, что еще лучше было бы, если бы государство просто расширило спектр возможностей по использованию материнского капитала.

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что в России использование маткапитала сильно зарегулировано. В целом инициатива заслуживает внимания, но за ее реализацией необходимо установить дополнительный контроль, чтобы получив деньги на банковский счет, люди не смогли использовать их не по назначению, отметил он.

Наталья Башлыкова