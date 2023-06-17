Cезонная охота: банки снизили ставки по кредитам в преддверии лета

В ряде крупных банков потребительские кредиты подешевели в преддверии лета в диапазоне 0,5−3 п.п., выяснили «Известия». Проценты по займам в сторону уменьшения скорректировали в «Хоум Кредите», Газпромбанке, ВТБ и других организациях. Решение о пересмотре условий связано с ростом сегмента розничного кредитования и улучшением экономической ситуации, пояснили игроки рынка. Подобные предложения также вызваны борьбой за клиентов, считают эксперты. Однако предпосылок для дальнейшего снижения ставок на ссуды нет.

Игра на понижение

Несмотря на сохранение ключевой ставки с сентября прошлого года, средний уровень процентов по потребительским кредитам в ряде крупных банков в мае и начале июня упал в диапазоне 0,5−3 п.п., рассказали «Известиям» участники рынка. В «Хоум Кредите» ставки по займам наличными для клиентов с низким риск-профиле в прошлом месяце были уменьшены в среднем на 3 п.п., поделились финорганизации.

В мае в Газпромбанке также предложили россиянам оформить кредит наличными по уменьшенным процентам, там запустили краткосрочную акцию. Однако для этого потребители должны были в рамках договора подключить личное страхование, рассказали пресс-службе. В Почта Банке сообщили о коррекции ставок в сторону снижения по потребительским нецелевым займам на сумму свыше 1 млн рублей. Однако в последних двух организациях не уточнили, насколько они улучшили условия.

С начала июня ВТБ уменьшил минимальную ставку по таким ссудам и их рефинансированию на 0,5 п.п., отметили в банке. Там пояснили: решение обусловлено ростом сегмента розничного кредитования и улучшением экономической ситуации. В финорганизации ожидают, что сезонная динамика и предстоящий период летних отпусков продолжат выступать драйвером рынка займов наличными. Впрочем, воспользоваться предложением банка физлица могут при выполнении ряда условий. Например, одно из таких требований для зарплатных клиентов — дистанционное оформление ссуды на любую сумму. Для других потребителей — подача онлайн-заявки на заем на сумму от 1 млн рублей.

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Росбанк выполняет требования ЦБ по ограничениям полной стоимости кредита (ПСК), отметили в финучреждении. Поэтому организация регулярно пересматривает ставки для заемщиков, сохраняя их рыночными, чтобы удовлетворять клиентский спрос на кредиты наличными, добавили там.

В «Открытии» и крымском РНКБ отметили, что не меняли ставки по потребительским займам.

В маркетплейсе «Сравни» подтвердили снижение уровня процентов на займы, причем как крупными банками, так и региональными. В мае финальная ставка на кредиты без страховок уменьшилась на 1,3 п.п., составив 17,7%, в то время как в апреле достигала 19%. На аналогичные продукты, но со страховкой проценты упали на 0,7 п.п. — до 23%, рассказали в «Сравни».

В проекте «Финуслуги» не зафиксировали изменений по ставкам на банковские займы в мае. Там добавили: значения индекса ссуд в прошлом месяце находились в диапазоне 19,61−19,62%. За первую неделю июня средний показатель полной стоимости кредита в топ-20 финорганизациях снизился незначительно (на 0,09 п.п). Отсутствие выраженной динамики связано со стабильностью ключевой ставки и отсутствием внешних потрясений, считают в компании.

По состоянию на 8 июня среднее значение нижней границы ПСК составило 10,03%, а верхней — 29,07%. В конце апреля этот показатель равнялся 10,21% и 29,01% соответственно.

Без предпосылок

Причины удешевления ссуд могут заключаться в обострении конкуренции между участниками рынка, в первую очередь за заемщиков с высоким рейтингом кредитоспособности, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, в целом у банков финансовое состояние улучшилось и они могут себе позволить более низкие ставки на фоне борьбы за клиента.

Вероятность дальнейшего снижения процентов для первоклассных заемщиков высока, а для низкорейтинговых минимальна, подчеркнул эксперт.

— Снижение ставок на потребзаймы в мае и начале июня не носит массовый характер. Скорее, это программы отдельных банков для стимулирования выдач после адаптации кредитных политик. Но даже при снижении заявленных процентов по кредиту финорганизации продолжают предлагать смежные с ними продукты, подразумевающие дополнительные платежи и расходы по обслуживанию задолженности, — сообщила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

В целом предпосылок для существенного снижения процентных ставок по потребительским ссудам нет, поскольку банки стремятся поддерживать определенный уровень маржи, считает эксперт. А доходность депозитов для клиентов пока также не уменьшается.

Кроме того, регулятора по-прежнему беспокоит рост объема необеспеченных займов, в первую очередь из-за их рискованности. Как показывают исторические данные, именно в этом сегменте наблюдается увеличение просрочки на фоне нестабильной экономической ситуации. Учитывая всё это, в III квартале 2023-го ужесточение макропруденциальных лимитов для ограничения выдач высокорискованных ссуд продолжится, считает Наталия Богомолова.

Объем долгов россиян перед кредитными организациями по состоянию на 1 марта составлял 27,83 трлн рублей против 25,74 трлн годом ранее, следует из данных ЦБ.

Прогнозировать уровень процентов по кредитным продуктам сейчас сложно, так как во многом ситуация будет определяться геополитикой, отметил Денис Домащенко. По его словам, вилка ставок может быть очень широкой.

Центробанк 9 июня в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Этот показатель держится с сентября 2022-го. В условиях постепенного увеличения инфляционного давления Банк России допустил возможность повышения показателя на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в следующем году и далее.