В Минэкономразвития назвали оптимальную стоимость доступного электромобиля

«У нас есть некий целевой ориентир, от которого мы сейчас считаем скидку. Общая стоимость [электромобиля] должна составить около 2,5 млн рублей», — заявил он. Колесников напомнил, что в России действуют федеральные и региональные меры для желающих приобрести электромобиль. Среди федеральных мер — скидка на покупку транспорта: 625 тыс. для физических лиц и 925 тыс. — для юридических, если речь идет о лизинге.