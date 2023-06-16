Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы»

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: “Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы”? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.