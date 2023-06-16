15:31 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Тенденция отказа от нефтегазовой «иглы» набирает оборот в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: “Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы”? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ проходит 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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