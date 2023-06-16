Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику

«Это экономический обзор, поскольку экономика не существует в отрыве от всех политических и геополитических реалий, то нельзя обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международно-экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь в выступлении Путина пойдет в том числе о том, «насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы» по сравнению со многими, в том числе западными странами «в условиях предкризисной ситуации».

Песков отметил, что для президента «подготовлен очень солидный материал» с детальной оценкой положения дел в экономике.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что Путин не планирует встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса. Позже Песков добавил, что у президента, помимо выступления на пленарном заседании, запланирован «международный контакт».