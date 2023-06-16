13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронет тему влияния военной операции на Украине на российскую экономику, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: Reuters

«Это экономический обзор, поскольку экономика не существует в отрыве от всех политических и геополитических реалий, то нельзя обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международно-экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь в выступлении Путина пойдет в том числе о том, «насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы» по сравнению со многими, в том числе западными странами «в условиях предкризисной ситуации».

Песков отметил, что для президента «подготовлен очень солидный материал» с детальной оценкой положения дел в экономике.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что Путин не планирует встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса. Позже Песков добавил, что у президента, помимо выступления на пленарном заседании, запланирован «международный контакт».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами
Один 'Солнцепек' смог остановить наступление ВСУ у Новодонецкого
Возрастное ограничение 18+
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь