NYT указала на зависимость атомной энергетики США от российского урана

«Потребуется более 10 лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с “Росатомом”, — говорится в тексте.

По информации издания, американские компании ежегодно платят около $1 млрд за ядерное топливо из России, несмотря на стремление Вашингтона завершить экономические связи с Москвой.

При этом в публикации выражена уверенность, что зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет только возрастать, передает RT.

8 июня в Белом доме была согласована Атлантическая декларация британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом. В заявлении было указано, что, «чтобы не допускать Россию на глобальный рынок атомной энергетики, Великобритания и США запустят новую программу сотрудничества по гражданской ядерной энергетике», передает НСН.

9 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия доказала лидирующие позиции на рынке атомной энергетики. Российская атомная отрасль готова дальше сотрудничать и доказывать свои преимущества, добавил он. По его словам, становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции, подчеркнув, что иногда России приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией.